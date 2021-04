Warum in Vilafranca dieser Tage drei Tonnen Schnecken im Kochtopf landen

In diesem Jahr fällt der Markustag (Sant Marc), der immer am 25. April auf Mallorca gefeiert wird, auf einen Sonntag (25.4.). Viele Mallorquiner und Residenten konnte daher am Wochenende in Ruhe Schnecken schlemmen. Schließlich besagt ein altes Sprichwort der Insel, dass wer zum Markustag Schnecken isst, ein ganzes Jahr lang gesund bleibt (Qui menja caragols per Sant Marc, té salut tot l'any).

Wer fromm ist, alte Traditionen mag, an seine Gesundheit denkt oder einfach nur gerne deftig zubereitete Schnecken isst, kann sich in den Tagen rund um den Festtag in den Außenbereichen in für das Gericht bekannten Restaurants niederlassen oder sich Schneckengerichte zum Mitnehmen oder die Tiere zum Selbstzubereiten in den Lokalen holen.

Zum wahren Mekka für Schnecken-Liebhaber hat sich über die vergangenen Jahre unter anderem das Restaurant "El Cruce" in Vilafranca de Bonany entwickelt. Im vergangenen Jahr war das Restaurant wegen der Pandemie geschlossen. 2019 wurden im Inneren des Lokals 1.500 Portionen Schneckengerichte ausgegeben. Für 2021 rechnen die Inhaber mit rund 600 Portionen. Wer keinen Platz mehr im Restaurant bekommt, kann sich die Gerichte auch mitnehmen. Dafür stehen die Köche am Wochenende quasi rund um die Uhr am Herd.

Ganze drei Tonnen Schnecken will das Team um Inhaber Guillem Garí so verarbeiten und nach dem traditionellen Erfolgsrezept verkochen. Sie Schnecken stammen aus Lorca (Murcia). Im El Cruce werden sie gewaschen, gekocht und zu leckeren Gerichten verarbeitet.

Das Schneckenessen zu Sankt Markus ist eine alte Tradition, die erst seit ein paar Jahren wieder zum Massenphänomen geworden ist. Um 2006 Jahren verkaufte "El Cruce" in der Woche um den 25. April nur etwa 300 Kilo Schnecken. /sw