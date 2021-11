Die Einsatzkräfte der 112 bitten Urlauber und Bewohner, an diesem Wochenende (20./21.11.) keine Wanderungen, Schluchtenwanderungen oder sonstige Aktivitäten rund um die in der Tramuntana gelegenen Stauseen Cúber und Gorg Blau auf Mallorca zu machen. Grund sind mögliche Überschwemmungen der Seen infolge der fürs Wochenende gemeldeten Niederschläge auf der Insel.

⚠️AVÍS IMPORTANT!

En previsió que els embassaments de Cúber i Gorg Blau es puguin desbordar a causa de les possibles precipitacions durant el cap de setmana, @Emergencies_112 recomana no realitzar barranquisme ni qualsevol altra activitat d'oci en aquestes zones. pic.twitter.com/jIWflF6SvN — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) 19 de noviembre de 2021

Nach den Sturmtiefs Blas und DANA in den vergangenen Tagen sind die Stauseen mittlerweile schon zu 83 Prozent gefüllt. Palmas Stadtwerke Emaya hatten daher bereits vor einigen Tagen davor gewarnt, dass das Wasser in den Stauseen wegen erneut gemeldeter Niederschläge über die Ufer treten könnte. /sw