Nachdem es zuletzt auf Mallorca teils heftig gestürmt hatte, hat die neue Woche deutlich ruhiger begonnen. Am Montagvormittag (13.12.) setzt sich die Sonne fast in allen Orten noch gegen vereinzelte Wolken durch. Im Lauf des Nachmittags zieht es vor allem im Norden etwas zu. Es bleibt aber trocken. Aus Südwesten weht eine leichte Brise. Die Temperaturen schwanken im Tagesverlauf kaum. Für Palma de Mallorca sind 17 Grad gemeldet, für Sa Pobla 18 Grad. Nachts wird es mit Tiefstwerten von bis zu 5 Grad ziemlich frisch.

Der Dienstag (12.12.) ähnelt dem Vortag, nur dass es noch etwas bewölkter zugeht, und das nicht nur im Norden, sondern inselweit. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag teils minimal, für Sa Pobla etwa sind 16 Grad gemeldet. Wer nachts draußen sein wird, sollte sich erneut eine dicke Jacke mitnehmen. Auch am Dienstag bleibt es trocken. Der Wind weht aus Osten.

Der Mittwoch (13.12.) beginnt bewölkt. Im Verlauf des Tages klart es aber etwas auf. Was die gemeldeten Temperaturen betrifft, verhält es sich wie an den beiden Tagen zuvor. Höchstwerte werden tagsüber erneut in Palma erreicht (17 Grad). Nachts kühlt es auf einstellige Werte ab.

Auch für Donnerstag (14.12.) sind derzeit keine Regenfälle oder sonstige auffällige Wetterverhältnisse gemeldet. /sw