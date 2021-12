Die Luft im sogenannten Orangen-Tal rund um Sóller im Nordwesten von Mallorca gibt vor allem im laufenden Dezember Anlass zur Sorge. Darauf weist die Bürgerinitiative Sóller per l'Aire hin. Nach einem Bericht des "Diario de Mallorca" liegt die Feinstaubbelastung in dem Talkessel ein Vielfaches über dem Grenzwert, den die Weltgesundheitsorganisation WHO noch als akzeptabel betrachtet.

