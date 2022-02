Dutzende in den Boden einbetonierte spitze Steine sorgen bereits seit Jahren an einem Küstenabschnitt bei Bendinat im Südwesten von Mallorca für Ärger. Ein Privatmann hatte die Steine auf einem 150 Quadratmeter großen Areal in den Boden eingelassen, um damit Sonnenanbeter fernzuhalten. Am Mittwoch (2.2.) nun beginnt die Gemeinde Calvià, diese Steine zu entfernen, wie eine Sprecherin des Rathauses der MZ bestätigte. Die Arbeiten sollen zwei Tage dauern.

Mit Hilfe von Lastwagen, die auf dem benachbarten Grundstück auffahren, werden die Steine abtransportiert. Zuvor musste die Gemeindeverwaltung von Calvià die Küstenbehörde informieren. Die Kosten für die Arbeiten werden sich auf 3.500 Euro belaufen, die der Verursacher aufbringen muss. Seit mindestens 2017 Die spitzen Steine befinden sich bereits seit mindestens Ende 2017 an der Stelle. Anfang Januar 2018 hatte die Gemeinde Calvià zum ersten Mal über die einbetonierten Steine berichtet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Bereits damals bezeichnete das Rathaus die Einbetonierungen als "unzumutbar" und forderte bereits den Rückbau durch den Besitzer des angrenzenden Grundstücks, der dort eine Villa besitzt und sich offensichtlich durch Badegäste gestört fühlte. Kurz darauf waren die Steine tatsächlich verschwunden, bevor sie inzwischen aber wieder auftauchten. Nach spanischem Recht darf es aber im gesamten Staatsgebiet weder Privatstrände geben, noch dürfen Grundstücksbesitzer der Öffentlichkeit den Zugang zu den Abschnitten direkt an der Küste verbauen. /jk