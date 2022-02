An der Promenade der Playa de Palma werden ab dem kommenden Jahr neue Straßenlaternen mit LED-Beleuchtung installiert. Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat den Plan für das 5.2 Millionen Euro teure Vorhaben am Mittwoch (9.2.) abgesegnet. 2,5 Millionen Euro sollen aus dem Topf der Touristensteuer stammen.

Betroffen ist ein 5,2 Kilometer langer Abschnitt zwischen Can Pastilla und der Straße Gran i General Consell in Arenal. Zuletzt waren die Laternen 1996 ausgetauscht worden. Neue neue Beleuchtung soll in zwei Phasen installiert werden.

In einer ersten Phase werden unter anderem die Betonsäulen durch moderne Y-förmige Laternensäulen ersetzt. Dadurch, dass eine Seite der Lampe länger ist, soll das Licht dann nicht nur über der Promenade erstrahlen, sondern bis zum Beginn der Sandfläche reichen und so die Sicherheit dort erhöhen.In einer zweiten Phase werden dann die Leuchten am Rand auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgetauscht.

Neben der neuen Beleuchtung sollen Pergolen mit Photovoltaikanlagen gebaut werden, die Strom generieren und im Sommer Schatten spenden. /sw