Man mobilisiere ein paar Freunde oder die eigene Familie und packe reichlich Grillgut, Picknickbesteck und -teller und eine große Decke ein. Dann wird der Aufenthalt an einem der vielen vom balearischen Umweltministerium betreuten Picknickplätzen (áreas recreativas, merenderos) ganz sicher ein Erfolg. Die Atmosphäre dort ist familiär und entspannt. Fast immer kommt man am Feuer ins Gespräch mit anderen Gästen.

Während des harten Lockdowns im Frühjahr 2020 waren die Picknickplätze geschlossen. Mittlerweile sind jedoch alle wieder geöffnet, und an den Wochenenden kann es an besonders beliebten Plätzen teils sogar zu einem regelrechten Ansturm kommen. Allzu viel Zeit bleibt Grillfans auch gar nicht mehr, denn Feuermachen ist nur noch bis zum 1. Mai erlaubt. Danach ist die Waldbrandgefahr zu hoch. Wer vor oder nach dem Grillen noch Kalorien verbrennen will, kann auf den oft direkt an den Picknickplätzen angrenzenden Routen eine Wanderung oder zumindest einen Spaziergang starten. Die Angebote im Überblick:

Son Fortuny (Estellencs): Nahe dem Ort Estellencs an der Ma-10 auf der gleichnamigen öffentlichen Finca gelegen. Jeweils sechs Tische/Bänke und Feuerstellen, keine Toiletten.

Planícia (Banyalbufar): Auf dem ebenfalls an der Panoramastraße Ma-10 zu findenden öffentlichen Landgut Planícia gelegen. Acht Tische/Bänke, keine Feuerstellen, zwei Toiletten.

Son Tries (Esporles): Anfahrt über den Carrer Costa de Son Tries, auf den man direkt von der Hauptstraße des Ortes Esporles aus kommt. Jeweils zehn Tische/Bänke und Feuerstellen, eine Toilette und ein Kinderspielplatz. Wanderung etwa zur Jesusstatue Sagrado Corazón de Jesus möglich.

Son Moragues (Valldemossa): Auf dem gleichnamigen öffentlichen Landgut gelegen. Vier Tische, zwei Feuerstellen, eine Toilette.

Caubet (Bunyola): Nicht weit von der Ortsdurchfahrt gelegen. Im Vergleich zu anderen áreas recreativas ziemlich groß. 38 Tische/Bänke, 16 Feuerstellen, vier Toiletten, ein Kinderspielplatz, am Wochenende stets gut besucht.

Comuna de Bunyola (Bunyola): Anfahrt über die Ctra. Sa Comuna. Zehn Tische/Bänke, elf Feuerstellen, eine Toilette.

Sa Coveta Negra (Selva): An der Ma-2130 zwischen Caimari und Lluc gelegen. Zehn Tische/Bänke, zwölf Feuerstellen, eine Toilette.

Es Fornassos (Selva): In der Comuna de Caimari, schöner Blick aufs Dorf. Anfahrt über Carrer des Fornassos. Neun Tische/Bänke, vier Feuerstellen, mehrere Toiletten, ein Kinderspielplatz.

Puig de Crist Rei (Selva): An der Ermita Crist Rei und beim Mirador de Selva gelegen. Sechs Tische/Bänke, vier Feuerstellen, keine Toiletten.

Comuna de Biniamar (Selva): Anfahrt in dem kleinen Ort Biniamar etwa über den Carrer des Comte. Sechs Tische/Bänke, zwei Feuerstellen, eine Toilette.

Puig d’en Galileu (Selva): Sechs Tische/Bänke, vier Feuerstellen, eine Toilette.

Sa Bassa de Fornalutx I (Fornalutx): Zwischen dem Mirador de Ses Barques und dem Stausee Cúber an der Ma-10 gelegen. Jeweils zehn Tische/Bänke und Feuerstellen, eine Toilette.

Sa Bassa de Fornalutx II (Fornalutx): Auf der anderen Seite der Straße gibt es einen weiteren merendero. Zehn Tische/ Bänke, mehrere Grillstellen, eine Toilette.

Sa Font des Noguer (Escorca): An einem der Parkplätze am Stausee Cúber gelegen. Zehn Tische/Bänke, zwölf Feuerstellen, eine Toilette. Wer will, kann in einer Stunde gemütlich um den See spazieren.

Gorg Blau (Escorca): Auch am direkt an der Ma-10 gelegenen Parkplatz des Stausees Gorg Blau geht Picknick. Jeweils vier Tische/Bänke und Feuerstellen.

Sa Font Coberta (Escorca): Am Zeltplatz Sa Font Coberta ganz in der Nähe des Klosters Lluc gelegen. Zwölf Tische/Bänke, keine Feuerstellen, Toiletten oder Spielplätze.

Ca s’Amitger (Escorca): Auch in unmittelbarer Nähe zum Kloster Lluc gelegen und im Vergleich zu anderen Picknickplätzen recht groß. 36 Tische/Bänke, 34 Feuerstellen, mehrere Toiletten.

Marjanor (Escorca): An einem Abzweig der Ma- 2140 gelegen. Zwölf Tische/Bänke, 13 Feuerstellen.

Es Pixarells (Escorca): Nach dem Kloster Lluc Richtung Pollença an der Ma-10 auf dem Gelände des öffentlichen Landguts Menut gelegen. Zehn Tische/Bänke, mehrere Toiletten.

Es Menut I (Escorca): In unmittelbarer Nähe liegt schon der nächste merendero. 33 Tische/Bänke, 42 Feuerstellen, mehrere Toiletten, ein Spielplatz.

Es Menut II (Escorca): Ein paar Meter weiter, aber auf der anderen Straßenseite der Ma-10 gelegen. 13 Tische/Bänke, zwölf Feuerstellen, eine Toilette, ein Spielplatz.

Puig de Maria (Pollença): Oben auf dem Puig de Maria, beim gleichnamigen Kloster gelegen. Schöner Ausblick auf Pollença. Acht Tische/Bänke, neun Feuerstellen.

Puig de Santuïri (Pollença): An einem Abzweig der Ma-2202, in der Nähe des Friedhofs gelegen. Sechs Tische/Bänke, fünf Feuerstellen.

Cala Murta (Pollença): Idyllisch in der Cala Murta gelegen. Die Bucht ist von der Straße zum Cap Formentor aus in einem 30-minütigen leichten Abstieg gut zu erreichen. Zur Verfügung stehen hier zehn Tische und Bänke sowie eine Toilette.

s’Illot (Alcúdia): Nahe dem Steinstrand von s’Illot und der Bar s’Illot gelegen. Auf dem Parkplatz herrscht im Sommer Chaos. Elf Tische/Bänke, keine Feuerstellen, eine Toilette.

Coll Baix (Alcúdia): Ebenfalls auf dem Gelände der öffentlichen Finca La Victòria gelegen. Nur zwei Tische/Bänke, keine Feuerstellen oder Toiletten.

Can Picafort I (Santa Margalida): Im Parc Municipal auf Höhe des Yachthafens gelegen. 14 Tische/Bänke, 20 Grillstellen, eine Toilette, ein Kinderspielplatz.

Can Picafort II (Santa Margalida): Zwischen dem Tonga Tower Design Hotel und dem Radverleih Huerzeler gelegen. Fünf Tische/Bänke, keine Feuerstellen, eine Toilette, ein Kinderspielplatz.

Son Real (Santa Margalida): In unmittelbarer Nähe zum gleichnamigen Museum und der Cases Son Real gelegen. Wer will, kann familienfreundlich zur Nekropolis in Richtung Meer spazieren. Sieben Tische/Bänke, keine Feuerstellen, ein Kinderspielplatz hinter dem Haupthaus.

s’Alquería Vella de Baix (Artà): Im Naturpark Llevant in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz an der Ma-3333 gelegen. Acht Tische/Bänke, keine Feuerstellen, Toiletten oder Kinderspielplätze.

Puig de Santa Magdalena(Inca): Noch vor dem Restaurant und der Ermita des Puig de Santa Magdalena gelegen. Man kann zu Fuß auf den Berg steigen oder mit dem Auto direkt vorfahren. Eine schöne Aussicht hat man immer. 13 Tische/Bänke, 19 Feuerstellen, eine Toilette.

Llubí I (Llubí): Außerhalb des Ortskerns an der Ma-3441 gelegen. Neun Tische/Bänke, acht Feuerstellen, eine Toilette, ein Kinderspielplatz.

S’Ermita de Llubí II (Llubí): Nahe dem Camí de Ses Coves und der Ermita del Sant Crist de la Salut del Remei gelegen. Zehn Tische/Bänke, 13 Feuerstellen, eine Toilette, ein Kinderspielplatz.

Sa Bisbal (Maria de la Salut): Im gleichnamigen Camí zwischen Santa Margalida und Maria de la Salut gelegen. Sechs Tische/Bänke, sieben Feuerstellen, eine Toilette.

Es Pont Trencat (Consell): An der Ma-2022 zwischen Alaró und Consell gelegen. Das Naherholungsgebiet wurde erst kürzlich bis nach Alaró erweitert und umfasst nun doppelt so viele Quadratmeter wie zuvor (über 3.000). Zu den bisher fünf Tischen/Bänken sind sechs weitere hinzugekommen. Nun gibt es an der erweiterten Stelle sechs Feuerstellen. Auch in dem alten Bereich kann man jetzt grillen.

Comuna de Lloret (Lloret): Nahe dem Friedhof von Lloret de Vistalegre im Camí des Cementeri gelegen. Neun Tische/Bänke, zehn Feuerstellen, eine Toilette, ein Kinderspielplatz.

Puig de Consolació (Sant Joan): Außerhalb des Ortes Sant Joan beim Santuari de Consolació nahe der Straße Polígon Joan Mas i Mates gelegen. Zwölf Tische/Bänke, elf Feuerstellen, eine Toilette in der Ermita, ein Kinderspielplatz.

Puig de Bonany (Petra): Direkt am Santuari de la Mare de Deu de Bonany gelegen. Vier Tische/Bänke, keine Feuerstellen, eine Toilette.

Puig de Sant Salvador (Felanitx): Ebenfalls ein merendero mit Aussicht am bekannten Santuario de Sant Salvador. Jeweils zehn Tische/Bänke und Feuerstellen, eine Toilette in der Ermita.

S’Amarador (Santanyí): Im Naturpark Mondragó ganz in der Nähe des Strandes S'Amarador gelegen. Von dort aus kann man von Bucht zu Bucht spazieren. Fünf Tische/ Bänke, keine Feuerstellen.

Ses Fonts de n’Alis (Santanyí): In einer der anderen Buchten, die auch unter dem Namen Cala Mondragó bekannt ist, gelegen. Im Sommer herrscht meist Parkchaos auf dem nahe gelegenen Parkplatz. 15 Tische/Bänke, keine Feuerstellen, mehrere Toiletten, ein Kinderspielplatz.

Can Pancuit / Puig de Gràcia (Llucmajor): Wer den Carrer de Sa Font auf den Klosterberg von Randa hochfährt, kann in einer der Kurven zur Einsiedelei Sant Honorat einbiegen. Sechs Tische/Bänke, keine Feuerstellen, eine Toilette.