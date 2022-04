Was tun, wenn man eine verletzte Schwalbe auf dem Boden findet? Bei der balearischen Artenschutzbehörde Cofib gehen dieser Tage mehr Anrufe als gewöhnlich ein, die sich um diese Frage drehen.

Miguel Puig von Cofib erklärt, dass zu dieser Zeit im Jahr zwar immer Anfragen zu den Zugvögeln eingehen, die nach dem Überwintern in Afrika auf die Balearen, nach Spanien und in andere Länder Europas zurückkehren, um sich zu paaren. "Aber dieses Jahr erwarteten sie hier ein starker Wind, viel Kälte - mehr als gewöhnlich zu dieser Jahreszeit - und wenig Futter. All das und die Tatsache, dass die Vögel sehr müde und geschwächt nach ihrer langen Reise hier ankommen, hat die Häufung der Unfälle verursacht", erklärt Puig.

Die meisten Unglücke, die vonseiten der Bürger gemeldet werden, haben damit zu tun, dass Schwalben gegen eine Scheibe oder eine Mauer geflogen sind oder dass eine Hochspannungsleitung ihrem Flug in die Quere kam.

Drei Arten machen auf Mallorca Station

Die Vögel suchen zwischen Mitte März und Anfang April weniger heiße Breitengrade auf und kehren nach der Brut Mitte Juli mit ihren Jungen auf den afrikanischen Kontinent zurück. Der Experte erklärt, dass es drei verschiedene Arten gibt, die im Frühjahr auf Mallorca landen: Rauchschwalben (orenetas), Mauersegler (falzies) und Mehlschwalben (cabot). Aufgrund ihres ähnlichen Aussehens mit schwarzem Gefieder, weißer Brust und gegabelten Schwänzen seien sie aber praktisch nicht zu unterscheiden.

Schwalben sind zwar nicht so unbeliebt wie Tauben, doch sie hätten sicher einen noch besseren Ruf, wenn allgemein bekannt wäre, dass sie rund 500 Mücken am Tag fressen und somit die lästigen Plagegeister dezimieren. Puig bedauert, dass diese Art, die seit der Besiedlung der ersten Städte und Dörfer mit dem Menschen koexistiert, im Rückgang begriffen ist.

Zum Teil sei das auf die neuen Bauformen zurückzuführen, bei denen keine Ziegel oder Dächer mit Überhängen mehr verwendet werden, wo diese Vögel ihre Nester bauen. "Ihre höchste Dichte findet man in historischen Stadtzentren. Deshalb raten wir denjenigen, die ihre alten Häuser renovieren wollen, die Nester zu respektieren. Denn zumindest die Rauchschwalben und die Mehlschwalben bauen ihre Behausungen fest und stabil, damit sie in der nächsten Saison wieder dorthin zurückkehren können", erklärt Puig.