Nach einem überwiegende sonnigen Wochenende stehen Mallorca nun einige Tage mit sehr unbeständigem Wetter bevor. Der Montag (2.5.) beginnt bewölkt. Vor allem ab dem Nachmittag kann es an vielen Orten der Insel zu Schauern kommen. In Andratx etwa liegt die Regenwahrscheinlichkeit ab dem frühen Abend bei 65 Prozent, in Palma de Mallorca und Sóller bei 55 Prozent. Die Temperaturen bleiben dennoch frühlingshaft. Für die Balearen-Hauptstadt sind bis zu 25 Grad gemeldet, für Sa Pobla 24 Grad. Nachts kühlt es auf niedrige, zweistellige Werte ab. Der Wind weht aus Südosten.