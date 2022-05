Erneut Bewegung beim Thema erneuerbare Energien auf Mallorca: Die Balearen-Regierung hat einen 2,2 Hektar großen Solarpark nahe der Cala Agulla bei Cala Ratjada im Nordosten der Insel genehmigt. Die Fläche, auf der eine Fotovoltaikanlage aufgebaut werden soll, ist in etwa so groß wie drei Fußballfelder. Damit werden zehn Prozent des Grundstücks in der Gemeinde Capdepera in Zukunft vom Projekt von Regana Blava belegt sein.