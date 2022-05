Ein offensichtlicher verirrter Hai hat am Freitag (6.5.) im Naturpark Mondragó im Südosten von Mallorca für Aufsehen unter den Badegästen gesorgt. Das Tier, bei dem es sich vermutlich um einen Blauhai (Prionace glauca, auf Spanisch: tintorera) handelte, wurde offenbar am Vormittag von den starken Wellen in der Gegend an den Strand von s'Amarador gespült. Ein Video zeigt das zwischen 1,50 Meter und zwei Meter lange Tier beim Versuch, wieder ins offene Meer zu gelangen.