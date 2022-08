Dass Mallorca noch mitten in der Hochsaison steckt, konnte man dieser Tage wiederholt an einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen an vielen Orten der Insel sehen: Nach der "Operation Wolke", die am Mittwoch (17.8.) in der Balearen-Hauptstadt zum Verkehrschaos geführt hatte, war einen Tag später der malerische Tramuntana-Ort Valldemossa völlig überfüllt. Am Freitagmittag (19.8.) bildeten sich dann auf den Zufahrtsstraßen zum Naturpark Es Trenc in der Gemeinde Campos lange Staus.

12 Auch auf der Straße zwischen Campos und Colònia de Sant Jordi (Ses Salines) gab es für Autofahrer an diesem Tag kein Durchkommen. Unter anderem in dem sozialen Netzwerk Twitter veröffentlichten einige Nutzer dieser Tage Videos von den Staus, auch von dem am Donnerstag (18.8.) auf der Straße zwischen Valldemossa und Palma. /sw Accés a Es Trenc des de la carretera de Campos-Colònia Sant Jordi. Coa de cotxes per sortir-ne (parking ple) i coa de cotxes per entrar-hi. #SOSresidents pic.twitter.com/Hgj8hiybWh — Jo Angui (@JoAnMaguMa) August 19, 2022 Aquesta és d'avui, me l'acaben de passar. Situació semblant a la d'ahir per arribar a Valldemossa, en la carretera que també empram els deianencs per anar a Palma. Element de reflexió sobre la demanda de l'@AjuntamentDeia de fer un estudi de la capacitat de càrrega de la Serra. pic.twitter.com/d3gnXJZpSO — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) August 18, 2022