Mit einem Häuschen auf Stelzen an der Playa de Palma geht die Stadt in die nächste Runde im Kampf gegen die Tauben. Der Taubenschlag im Parc de la Ribera auf Höhe des Balneario 11 ist ein Pilotprojekt. Damit soll die Taubenpopulation in Palma de Mallorca verringert werden, ohne dass die Tiere leiden.

Tauben sind sehr reviertreu. An dem Ort, an dem sie essen, verbringen sie den größten Teil ihrer Zeit. Somit stören die Vögel, die in dem Häuschen leben, nicht an anderen Ecken der Stadt und legen auch in dem sicheren Taubenschlag ihre Eier. Wenn diese gegen Kalkeier ausgetauscht oder mit Nadeln zerstochen werden, wird die Fortpflanzung der Tiere unterbrochen.

Palma de Mallorca setzt auf Verhütungsmittel im Taubenfutter

Wie viele andere Städte versucht Palma de Mallorca der Taubenplage Herr zu werden. So gilt seit Jahren fast in der gesamten Stadt ein Fütterungsverbot. Doch das hilft nur bedingt. Die Tiere finden genug Essensreste auf dem Boden und im Abfall, um zu überleben. Je mehr Fast Food und Müll sie essen, desto ungesünder werden sie. Ihr Kot wird aggressiver, und die Tiere werden anfälliger für Krankheiten und somit auch eine größere Gefahr für die Allgemeinheit.

Daher gibt es verschiedene Methoden, mit denen die Stadt die Anzahl der Tauben reduzieren will: So werden die Tiere an manchen Stellen mit Käfigen gefangen, im Wald von Bellver werden Falken eingesetzt. Mit Verhütungsmittel im Taubenfutter hat es das Rathaus geschafft, die Zahl der Tauben im vergangenen Jahr um die Hälfte zu reduzieren. Während 2020 noch 21.907 Vögel gezählt wurden, waren es 2021 dann 11.611. Doch die bisherigen Maßnahmen reichen noch nicht aus. Daher der neue Taubenschlag.

Dieses Modell, das verschiedene deutsche Städte bereits betreiben, hat auch in Valencia erfolgreich funktioniert. Auf Vorschlag der PP-Stadträtin Montse Oliveras zieht Palma de Mallorca jetzt nach. Sollte das Taubenhaus den erwünschten Effekt haben, könnten weitere an anderen Orten der Stadt folgen.