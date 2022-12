Zwei Fischer haben am Mittwoch (30.11.) zwei Wale vor Mallorca entdeckt. Die beiden Mallorquiner filmten ihr Erlebnis mit den Meeres-Giganten und waren in der Sendung "Passió per la mar" des balearischen Senders "IB3" zu sehen.

Vier Seemeilen von der Küste entfernt Die jungen Männer hatten sich auf die Suche nach Tintenfischen begeben und waren vom Hafen in Sa Ràpita gestartet. Sie waren gerade mal vier Seemeilen von der Küste entfernt, als sie plötzlich eine kleine Flosse aus dem Wasser ragen sahen. Darauf folgte eine noch viel größere Flosse. "Als wir uns näherten, haben wir die zwei Wale erkannt: einen großen und einen kleinen. Wir vermuten, es waren Mutter und Tochter", sagte Toni Baltasar dem TV-Sender. "Ich kann es immernoch nicht glauben. Es ist ein Privileg für mich, sie in solcher Nähe zu meinem Zuhause zu sehen." Die Wale nahmen Kurs richtung des von deutschen Urlaubern oft als Traumstrand bezeichneten Es Trenc. "Sie waren aber nicht verirrt. Wenn wir uns ihnen näherten, gingen sie auf Abstand", so der Mallorquiner, der erfreut darüber ist, dass die Wale zweimal unter dem Boot hindurchschwammen. Die Fischer nutzten die Gelegenheit, um die Tiere aus der Nähe zu betrachten und sprangen ins Wasser – ohne Neoprenanzug bei einer Wassertemperatur von derzeit 18 Grad. "Wir waren so euphorisch, dass wir die Kälte nicht gespürt haben", so Baltasar. Nach einer Stunde in Richtung Cabrera verschwunden Die Wale hätten von den zwei Personen im Wasser kaum Kenntnis genommen. "Sie haben sich nicht erschrocken, sind aber auch nicht angehalten. Sie schwammen einfach weiter." Das Muttertier war laut den Fischern zwei bis drei Mal so lang wie der Bootsrumpf. An manchen Stellen sei das Meer nur 15 Meter tief gewesen, was ziemlich wenig für die Tiere ist. Denn so laufen sie Gefahr, an der Küste zu stranden. Nach etwa einer Stunde machten sich die Wale auf in Richtung Cabrera und die Fischer verloren ihre Spur. Vor Mallorca werden immer wieder Wale gesichtet. Zwischen der Insel und dem spanischen Festland existiert ein 46.388 Quadratkilometer großer Schutzkorridor. /rp