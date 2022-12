In einem Teich bei Felanitx auf Mallorca sind mehr als hundert tote Fische an der Oberfläche aufgetaucht. Neben etwa 60 großen Karpfen trieben unzählige kleine leblose Fische im Wasser. Anwohner, die häufig am Teich am Camí de Son Vall spazieren, alarmierten die Guardia Civil und das balearische Umweltministerium.

Sie melden auch, dass das Wasser eine weißliche Farbe bekommen habe und Bläschen zu sehen seien. Die Anwohner vermuten, dass jemand den Teich vergiftet hat. Karpfen von bis zu acht Kilo Das Gewässer ist ein idyllisches Örtchen zwischen Felanitx und Porreres. Hier kann laut Anwohnern eine große Artenvielfalt an Vögeln beobachtet werden. Bisher war der bis zu vier Meter tiefe Teich auch für seinen Reichtum an Fischen bekannt, unter anderem schwammen dort eine Menge Karpfen mit einem Gewicht von bis zu acht Kilo. Hobbyfischer angelten hier in ihrer Freizeit nach den Tieren, um sie dann wieder lebendig in den Teich zu werfen. Denn zum menschlichen Verzehr sind die Fische in dem Teich nicht geeignet. Die Anwohner verlangen nun Aufklärung, wie es zu diesem Umweltskandal kommen konnte.