Nach einem Sonntag (11.12.), den man guten Gewissens zu Hause verbringen konnte, startet die neue Woche ähnlich wechselhaft. Der Montag (12.12.) beginnt bewölkt. Am Vormittag kann es vor allem im Norden schon zu Schauern kommen. Am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit dann inselweit auf über 80 Prozent an. Den Schirm vom Wochenende können Sie also gleich in der Tasche lassen. Immerhin steigen die Temperaturen an. Für den ersten Tag der Woche sind etwa in Palma, Felanitx und Sa Pobla 18 Grad Höchsttemperatur angesagt. Der Wind weht, zunächst leicht, später stärker aus Westen und Nordwesten. Im Verlauf des Tages dreht er gen Südwesten. Der Wind braust dann mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h und mehr über die Insel.

11/12 11:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3e4tPDEbUo https://t.co/tkEoDm8bJn — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 11, 2022 Warnstufe Gelb Der spanische Wetterdienst Aemet hat daher ab 18 Uhr für die Küsten Mallorcas und den Norden, den Nordwesten und Nordosten Warnstufe Gelb ausgerufen. Halten Sie sich von der Küste besser fern und machen Sie alle Gartenmöbel windfest, falls Sie es noch nicht getan haben! Temperaturen über 20 Grad Am Dienstag (13.12.) wiederholt sich das Wetterspiel von Montag (12.12.) in etwa. Die Warnstufe an den Küsten im Süden und Osten gilt bis 8 Uhr morgens. Der Wind weht aus Westen und Südwesten und erreicht teils eine Geschwindigkeit von über 70 km/h. Vor allem am Vormittag und nachts sowie im Süden wird es besonders windig. Die Temperaturen knacken an diesem Tag an vielen Orten die 20-Grad-Marke. In der Balearen-Hauptstadt Palma etwa sind 21 Grad gemeldet. Auch nachts steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag an. Mit 15 bis 16 Grad ist es recht mild. Zur Wochenmitte sinkt die Regenwahrscheinlichkeit. Es wird trockener. Laut der aktuellen Wettervorhersage erreicht sie in keinem Ort der Insel über 20 Prozent. Dafür können Residenten und Urlauber bis zu 22 Grad genießen, etwa in Palma oder Felanitx. Eine Warnstufe ist für Mittwoch (14.12.) nicht gemeldet. Zum Nachmittag hin lässt der Wind nach. /sw