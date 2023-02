Es sind Investitionen, die Mallorca-Urlauber nicht auf den ersten Blick sehen können, die aber umso wichtiger für die Playa de Palma sind: Derzeit wird die gesamte Kanalisation im Gebiet des Urlaubsgebiets instandgesetzt. Im Frühjahr kommenden Jahres werde man praktisch alle Gullys an der Playa de Palma ersetzt oder erneuert haben, verkündete Ramon Perpinyà, Chef der Stadtwerke Emaya, bei einem Ortstermin am Dienstag (21.2.).

Mit den Arbeiten war vergangenes Jahr begonnen worden. Bereit stehen 8,8 Millionen Euro, Einnahmen aus der Abwassergebühr, die die balearische Landesregierung zur Verfügung gestellt hat. Mit dabei beim Ortstermin waren denn auch Ministerpräsidentin Francina Armengol sowie Vertreter der Hoteliersvereinigung der Playa de Palma. Die bisherige Infrastruktur stammt aus den 1970er-Jahren und kam mit den Mengen an Abwasser zuweilen nicht mehr klar.

Vier Phasen

Die jetzigen Arbeiten lassen sich in vier Phasen einteilen. Am weitesten ist Phase eins, sie soll im Mai abgeschlossen werden. Sie beinhaltet eine neue Pumpstation und die Erneuerung von Leitungen im Gebiet von Can Pastilla. Eine zweite Phase umfasst das Gebiet von Ses Fontanelles, auch diese Arbeiten sind nach Angaben der Stadt sehr weit fortgeschritten.

Der größte Brocken ist Phase 3, hier muss eine alte Rohrleitung ersetzt werden, die die Playa de Palma mit der Kläranlage von Coll d'en Rabassa verbindet.Auch eine neue Pumpstation entsteht. Die Arbeiten seien bislang zu 30 Prozent abgeschlossen. Ein Teil dieser Phase werde zwar nicht bis Frühjahr 2024 fertiggestellt, diese Arbeiten beträfen aber nicht das Urlaubsgebiet, heißt es. Die vierte und letzte Phase schließlich ist im Gebiet von Arenal im Osten der Playa de Palma angesiedelt.

Neue Kläranlage

Inzwischen fertiggestellt und in Betrieb genommen wurde unterdessen das neue Überlaufbecken an der Kläranlage. Es verhindert, dass bei starken Regenfällen das Wasser in der Kanalisation ins Meer fließt, wie in den vergangenen Jahren geschehen. Endgültig gelöst werden sollen die Abwasserprobleme in dem Gebiet mit dem Bau einer vollständig neuen Kläranlage direkt neben der bisherigen, der inzwischen auf den Weg gebracht wurde. Beide Projekte schlagen mit insgesamt 93 Millionen Euro zu Buche.