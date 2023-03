Das Bild in der Serra de Tramuntana auf Mallorca ist schauerlich: Nach dem Sturmtief "Juliette", das am 27. und 28. Februar über die Insel hinweggefegt ist und dazu noch rekordverdächtige Schneemassen gebracht hat, liegen im Gebirge umgeknickte Olivenbäume, wo man auch hinblickt. Die Olivenbauern und Fincabesitzer rechnen damit, dass die Bäume rund zehn Jahre brauchen, bis sie wieder so aussehen wie vor dem Sturm. Auch wenn viele dieser Bäume gar nicht unbedingt zur Ölproduktion genutzt werden - einige Plantagen von Bäumen, deren Öl vermarktet wird, sind auch betroffen.