Palmas Stadtwerke Emaya haben fünf neue Wasserspender im Stadtgebiet installiert. Vier davon befinden sich an der Playa de Palma, wo es nun sozusagen Freigetränke gibt. Insgesamt lassen sich in Palma de Mallorca nun an 52 Stellen die Wasserflaschen füllen oder der Mund benetzen.

Die fünf neuen Standorte befinden sich hier: Passeig de Cala Gamba, 6 in der Nähe des Club Náutico

Carrer del Pagell, 6 in Can Pastilla auf Höhe des Flughafens

Carretera de l’Arenal, 18 zwischen den Balnearios 9 und 10

Carrer de Cartago, 21 zwischen den Balnearios 2 und 3

Carrer dels Fertilitzants, 6 im Gewerbegebiet Son Valentí beim Fitnessstudio Megasport Plastikmüll soll reduziert werden Im Jahr 2022 haben die damals 47 existierenden Wasserspender 1.553.830 Liter ausgespuckt. "Dadurch wurden 1,5 Millionen Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von einem Liter gespart. Das entspricht 15 Tonnen Plastikmüll", schreibt das Rathaus Palma in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (12.4.). Die Wasserspender sind dafür gedacht, die mitgebrachte Trinkflasche aufzufüllen. Einige bieten auf Knopfdruck auch einen direkt trinkbaren Wasserstrahl und ein Trinkgefäß für Hunde. Bei dem Wasser handelt es sich um gewöhnliches Leitungswasser. Das wird auf Mallorca wegen seines eigenwilligen Geschmacks oft heiß diskutiert. Die Stadtwerke haben einen Filter bei den Wasserspendern eingebaut, der den Geschmack verbessern soll. Leitungswasser prüfen Der manchmal deutliche Geschmack nach Chlor und Kalk ist der größte Kritikpunkt am Leitungswasser. Das lässt viele Verbraucher glauben, dass das Wasser gänzlich ungenießbar sei. Dabei lässt sich einfach überprüfen, was genau aus dem Wasserhahn fließt. Dafür einfach auf die Website der Stadtwerke Emaya (hier klicken) gehen. In das Suchfenster die Straße und Hausnummer eingeben, und schon spuckt der Computer Tests aus der näheren Umgebung aus. /rp