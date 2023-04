Der Sturzbach Torrent Major in Sóller auf Mallorca hat sich grün verfärbt. Insbesondere der Abschnitt zwischen der Urbanisation Sa Roca Roja und der Mündung ins Meer in Port de Sóller ist voller Algen.

Der Naturschützer Lluc Garcia erklärte der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass es sich um ein ungewöhnliches Ereignis handele. "Algen an sich sind nicht selten, aber in diesem Fall ist die Schicht in kurzer Zeit extrem gewachsen", sagte Garcia.

Nach den starken Überschwemmungen während des Sturms Juliette Ende Februar war der Wasserstand im Torrent Major wieder nach und nach gesunken. In den vergangenen Wochen begann dabei die mysteriöse Algenschicht zu wuchern.

Balearen-Universität UIB analysiert Wasserprobe

Neben dem schnellen Wachstum ist laut dem Umweltschützer auch die Dicke der Algenschicht ungewöhnlich, sowie die Tatsache, dass sie an der Oberfläche schwimmt. "Diese Art von Algen vermehren sich normalerweise auf stehenden Gewässern", fügt Garcia hinzu. In diesem Fall aber liegt die Algenschicht über dem Sturzbach, der schnell Richtung Meer fließt.

Eine Erklärung für dieses extreme Wachstum könnte sein, dass der Sturzbach durch Abwasser verschmutzt wurde. "Die Fäkalien könnten das Wachstum der Algen beschleunigt haben", sagte Garcia dem "Diario de Mallorca". Die Angelegenheit hat inzwischen auch das Umweltministerium erreicht. Dieses hat bei der Balearen-Universität UIB eine Analyse des Wassers in Auftrag gegeben. Dadurch soll festgestellt werden, ob der Sturzbach verunreinigt worden ist. /mwp