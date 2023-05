Die frühere Chefin der Stadtwerke von Palma de Mallorca, Neus Truyol, muss wegen der jahrelangen Abwassereinleitungen in die Bucht von Palma keine Haftstrafe fürchten. Das Oberlandesgericht in Palma hat die Ermittlungen gegen die derzeitige Stadträtin für Wohnungsbau von der regionalen Ökopartei Més eingestellt, wie am Mittwoch (3.5.) bekannt wurde. Auch gegen vier weitere frühere Emaya-Mitarbeiter werden die Ermittlungen nicht weitergeführt. Zu einem Prozess kommt es also in diesem Fall nicht.