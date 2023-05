Am Strand Son Serra de Marina auf Mallorca waren in den vergangenen Tagen Bagger unterwegs, die das vertrocknete Seegras entfernt haben. Mitglieder der Partei Alternativa per Artà luden am Dienstag (9.5.) in den Sozialen Medien ein Video hoch, bei dem die Arbeiten zu sehen sind. Problem ist, dass der besagte Strand Teil des Naturparks Llevant ist und damit unter besonderem Schutz steht.

Die Umweltaktivisten beklagen, dass das Neptungras entfernt werde, um in den nächsten Tagen einen Werbespot für ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten zu drehen. "Es ist eine Schande", schreibt Alternativa per Artà auf Instagram. Der Strand sei "ein empfindliches natürliches Mikrosystem, in dem die Posidònia eine wichtige Rolle spielt". Das Umweltministerium der Balearen-Regierung erklärte der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass Umweltbeamten bereits bei den Arbeiten vorbeigeschaut hätten. Dort hätten sie sich von den Arbeitern die Genehmigungen für die Beseitigung der Posidònia und auch für den Filmdreh selbst vorzeigen lassen. Letzere sei vom Naturpark ausgestellt worden. Niemand will es gewesen sein Die Genehmigung für die Entfernung des Seegrases stamme vonseiten der zuständigen Gemeinde Santa Margalida. Deren Bürgermeister, Joan Monjo, versicherte jedoch auf Anfrage des "Diario de Mallorca", dass er keinerlei Genehmigung zur Entfernung von Posidònia erteilt habe. In anderen Jahren hatte die Gemeinde die vertrocknete Pflanzen beseitigt, doch in diesem Jahr war es nicht geplant. "Ich habe keine Ahnung, wir hatten nicht einmal eine Anfrage dafür", sagte Monjo. Gerade in den vergangenen Tagen waren aufgrund der Meeresströmungen viele Seegras-Reste an die Küste von Santa Margalida gespült worden. Umweltschützer verlangen aber, dass die Pflanzen nicht entfernt werden. Diese Maßnahme soll verschiedene Strände auf Mallorca vor Erosion schützen. Erst am Montag (8.5.) war ein neuer Landschaftsordnungsplan (Porn) für den Naturpark Es Trenc verabschiedet worden. Das vertrocknete Seegras am Strand Es Trenc im Süden von Mallorca wird ab sofort das ganze Jahr über nicht mehr entfernt. /mwp