Immer wieder kommt es auf Mallorca und den Nachbarinseln vor, dass Meeresschildkröten abends an den Strand kommen und ihre Eier ablegen. Auch verletzte Tiere verirren sich manchmal an die Küste.

Das balearische Umweltministerium erklärt in einem kurzen Clip von einer knappen Minute in deutscher Sprache, wie Sie richtig reagieren, wenn Sie einer Schildkröte begegnen. Oberstes Gebot, wenn Sie ein Tier oder gar eine ganzen Gruppe Schildkrötenbabys am Strand sehen: Die Notrufnummer 112 wählen.

Keine Fotos machen und unbemerkt bleiben

Außerdem sollten Sie sich nicht nähern, keine Fotos machen, möglichst unbemerkt bleiben und Haustiere zurückhalten. Finden Sie hingegen die Spur einer Schildkröte, sollten Sie nicht auf den Sand treten und die Umgebung beobachten, bis die Experten eintreffen. /bro