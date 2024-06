Tödliche Delfin-Falle vor Mallorca: Taucher kritisieren Thunfisch-Netze bei El Toro

Taucher haben auf ein Thunfisch-Netz vor der Küste von Mallorca aufmerksam gemacht, in dem sich nach ihren Angaben immer wieder Delfine verfangen und elendiglich sterben. Angebracht ist das Netzsystem im Meeresschutzgebiet El Toro im Südwesten der Insel. Zahlreiche Delfine kommen dort täglich nach einem Bericht des "Diario de Mallorca" zusammen, weil sie dort eine große Menge an Fischen antreffen, die ihnen als Nahrung dienen.

Häufig verirren sich einzelne Delfine nach Angaben der Taucher, die anonym bleiben möchten, in dem Netzsystem und verfangen sich schließlich darin, bevor sie sterben. Zwar sei das Fischen in dieser Gegend komplett verboten, sowohl für Freizeit- als auch für Berufsfischer, doch befinde sich im Schutzgebiet das Thunfischnetz, das sich von der Küste aus ins Meer erstreckt. Die Taucher sprechen von einer Länge von 200 Metern und einer Höhe von rund 30 Metern.

"Sollte nicht erlaubt sein"

Das Netz funktioniere ein wenig wie eine Einbahnstraße und ein Labyrinth, so die Taucher. Fische, die hineinschwimmen, finden meist den Ausgang nicht mehr und verfangen sich in dem Netz. Deshalb kommen täglich Delfine zu der Stelle, wo sie zunächst einfach Nahrung finden. Zwar schaffe es die große Mehrheit der Delfine wieder nach draußen, doch immer wieder würden Tiere in dem Labyrinth sterben.

"Wir sind der Meinung, dass diese Netze in einem Meeresschutzgebiet nicht erlaubt sein sollten", sagen die Taucher. Das Delfinsterben ist “für uns eine Katastrophe, die niemand anprangert und die jeden Tag passiert". Derartige Fangmethoden gehörten nicht mehr in die heutige Zeit, beklagen die Taucher. /jk