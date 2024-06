Expeditions-Feeling auf Mallorca: Besuchen Sie im Hafen von Palma einen Eisbrecher

Nach Besuchen in Bilbao und Vilagarcía de Arousa in Galicien legt der Greenpeace-Eisbrecher „Arctic Sunrise“ auch in Palma an. Vom 21. bis 23. Juni sind Besucher eingeladen, an Bord zu gehen, und mehr zu erfahren über die Bedeutung von Meeresschutzgebieten, ihre Rolle bei der Erhaltung der Ozeane und den Nutzen, den sie für die marinen Ökosysteme haben.

Die kostenlosen Führungen finden am 21. Juni von 17 bis 21 Uhr und am 22. und 23. Juni von 10 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr statt. Das seit 1995 von Greenpeace genutzte Schiff liegt am Pantalán del Mediterráneo (Paseo Marítimo, auf Höhe des Stadtviertels El Terreno).