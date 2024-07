Garten auf Mallorca: Schadet der Sahara-Staub den Pflanzen?

Der Saharastaub, der in den vergangenen Wochen immer wieder auf Mallorca heruntergeregnet ist, kann ganz schön nerven. Ob Gartenmöbel, Terrassen oder Autos – alles, was den Schlammregen abbekommt, ist mit hellbraunen Tropfen gesprenkelt. Nicht zuletzt auch die Pflanzen, die teils liebevoll gehegt und gepflegt werden. Kann der Dreck den Gewächsen schaden?

Störung bei der Energiezufuhr

„Ja“, sagt Rafael Nicolau von der Gärtnerei Plantes Inca auf MZ-Anfrage. „Biologisch gesehen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, die Blätter vom Saharastaub zu säubern“, so der Experte. Denn grundsätzlich setze jegliche Art von Dreck, der die für das Wachstum wichtigen Blattoberflächen bedecke, den Gewächsen zu. „Die Hauptaufgabe eines Blattes ist es, die Fotosynthese zu betreiben und die Pflanze mit Energie zu versorgen“, so Nicolau.

Dieser Prozess könne durch permanente Verunreinigungen auf der Oberfläche gestört werden. „Wenn dann auch noch die Hitze dazukommt, ist das für das Wohlergehen der Pflanzen gar nicht förderlich“, sagt Rafael Nicolau.

Am besten mit Lappen und klarem Wasser

Auch in der Gärtnerei Jardín de Llucmajor achten die Mitarbeiter stets darauf, dass die Pflanzen von Saharastaub befreit werden – und das nicht nur aus ästhetischen Gründen. „Es befreit die Pflanzen von Ballast. Einfach mit Lappen und klarem Wasser ans Werk machen, am besten am späten Nachmittag oder in den Abendstunden, wenn keine direkte Sonneneinstrahlung mehr erfolgt“, rät eine Mitarbeiterin.

So könne – genau wie beim Gießen – verhindert werden, dass der Lupeneffekt entsteht, der wiederum die Blätter verbrennen kann. Andere Produkte zur Pflanzenreinigung, wie beispielsweise Öle, die beim Entstauben von Zimmerpflanzen verwendet werden können, seien im Außenbereich nicht erforderlich.

Keine Verschwendung, bitte!

Allerdings solle man auch die Nachhaltigkeit, sprich die Wasserknappheit auf der Insel im Auge behalten, betont Rafael Nicolau von Plantes Inca. Er rät daher, sich auf die Lieblingspflanzen zu konzentrieren, das Wasser mit kleinen Sprühflaschen zu pulverisieren und die Blätter dann gegebenenfalls abzureiben. „Das ist wassersparender als die Gießkanne oder der Gartenschlauch.“

