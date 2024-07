So soll die Touristensteuer auf Mallorca die Wasser-Infrastruktur finanzieren

Das Thema Wasser hat auf Mallorca hohe Priorität. Das wurde auch am Mittwoch (24.7.) deutlich, als die Balearen-Regierung Investitionen in die Wasser-Infrastruktur in Höhe von 13,2 Millionen Euro bekannt gegeben hat. Das Geld kommt aus den Einnahmen der Touristensteuer und soll zu einem beträchtlichen Teil in Energiesparmaßnahmen in zwei Entsalzungsanlagen auf der Insel fließen.

Die Wasserknappheit ist während der heißen und regenlosen Julitage auf Mallorca vorherrschendes Thema – die Pegelstände liegen derzeit mit einem Wert von 50 Prozent neun Punkte unter denen des Vorjahres. In manchen Orten gibt es einmal mehr Beschränkungen für das Trinkwasser. So hat die Gemeindeverwaltung von Esporles Ende vergangener Woche angeordnet, dass keine Gärten mehr gegossen und keine Terrassen mehr gereinigt werden dürfen – außer, es wird geklärtes Wasser dafür benutzt. Auch Pools durften nicht mehr befüllt werden.

Auch Banyalbufar stellt Wasser ab

Anfang dieser Woche wurde dann kurzzeitig das Wasser in zwei Siedlungen komplett abgestellt. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Sommer, dass die Gemeinde am Fuß der Serra de Tramuntana Notfallmaßnahmen ergreift. Auch in Banyalbufar wurde am Montag (22.7.) und Dienstag für einige Stunden die Wasserversorgung abgestellt. Die Reservoirs der Gemeinde hätten sich in einem kritischen Zustand befunden, hieß es in einer Anordnung aus dem Rathaus.

Langfristig sollen auch die Tramuntana-Gemeinden über das Leitungsnetz mit entsalztem Wasser versorgt werden können. Die Balearen-Regierung investiert nun alleine in die beiden Anlagen in den Gemeinden Alcúdia und Andratx insgesamt 6,2 Millionen Euro. In beiden Anlagen werden unter anderem Vorrichtungen eingebaut, die den Energieverbrauch deutlich senken – bislang einer der größten Nachteile der Entsalzungsanlagen. Auf diese Weise sollen in Alcúdia im Jahr rund 1.300 Megawattstunden Strom gespart werden, in Andratx sogar knapp 1.700 Megawattstunden. Auch gut 800 Tonnen CO₂ pro Jahr würden durch die Optimierung eingespart.

Trinkwasserdepot wird instandgesetzt

Rund 1,54 Millionen Euro sollen in die Instandsetzung des Trinkwasserdepots in Costa d’en Blanes fließen. Das Reservoir kann fast 22.000 Kubikmeter fassen und stellt einen wichtigen Teil der Versorgung der Gemeinden Andratx und Calvià dar. Allerdings weist es schwerwiegende strukturelle Mängel auf. Derzeit geht ein beträchtlicher Teil des Wassers infolge von Rissen in der Betonummantelung verloren.

Und nicht zuletzt wird an der Ostküste von Mallorca ein neuer Ableiter gebaut, über den geklärtes Abwasser ins Meer fließt. Dieser soll das gereinigte Abwasser der Kläranlage von Sa Coma geregelt ableiten. Die unterirdische Abwasserleitung besteht bereits, der Anschluss ins Meer fehlt noch. Insgesamt sollen hier fast 5,5 Millionen Euro investiert werden.

In der Anlage werden die Abwässer der gesamten Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar behandelt. Nach Angaben der Balearen-Regierung wurden bislang die Vorgaben an die Wasserqualität ohne Probleme eingehalten. Der neue Ausfluss soll rund 2,9 Kilometer vom Strand entfernt in 32 Meter Wassertiefe entstehen.

