Wasser am Strand von Port de Sóller zum Baden ungeeignet – warum wurde die Bevölkerung nicht informiert?

Ärger in Port de Sóller: Tagelang war das Wasser an den Stränden der Bucht nicht zum Baden geeignet – doch weder Einheimische noch Urlauber wurden darüber informiert. Das Bekanntwerden dieses Umstandes hat nun für Empörung im Tramuntana-Dorf gesorgt.

Keine Warnung an die Bevölkerung

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wurden am 30. Juli bei einer Routineprobe des Wassers gesundheitsschädliche Elemente entdeckt. Der Befund wurde der Gemeinde gemeldet. Diese aber informierte die Bevölkerung nicht. Auch das balearische Gesundheitsministerium, das für die Wasseranalyse verantwortlich ist, gab keine Warnung heraus. Zwei Tage nach dem ersten Befund wurde eine zweite Probe entnommen. Diesmal waren die Werte deutlich besser.

Die Wasserqualität in Port de Sóller ist seit längerem ein Diskussionsthema. Bereits vor einigen Wochen hatte die linke Oppositionspartei Més per Sóller Zweifel an der Hygiene angemeldet. Demnach sorge die hohe Anzahl an privaten Yachten und Booten für eine Konzentration an Fäkalabwasser. /pss

