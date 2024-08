Mallorca muss Wasser sparen - aber was ist mit den Sporthäfen?

Hochsommer auf Mallorca, seit Wochen ist kaum noch ein Tropfen Regen gefallen. Inzwischen gilt für die gesamte Insel die Vorwarnstufe wegen Trockenheit. Einzelne Dörfer haben das Trinkwasser für die Bewohner rationiert, Pools dürfen nicht mehr gefüllt werden.

Allerdings scheint es, als gelten die Vorkehrungen zum Wassersparen nicht für alle. Wer speziell nach mit Saharastaub durchsetzten Schauern in den Sporthäfen auf Mallorca unterwegs ist, der staunt mitunter Bauklötze. Ausgiebig spritzen dort Bootsbesitzer ihre Schiffe mit dem Wasserschlauch ab. Doch erstaunlicherweise fehlen belastbare Daten, um den Wasserverbrauch tatsächlich zu bestimmen. Klar ist nur, dass Reinigung eines Schiffes viel Wasser benötigt.

In Zahlen

Es könne davon ausgegangen werden, dass bei einer Bootsreinigung in der Stunde rund 1.200 Liter Wasser durch den Schlauch fließen, schätzte ein Bootseigner vor ein paar Jahren in der MZ. Bei etwa 15 Meter langen Schiffen müsse man mit einer Reinigungszeit von etwa vier Stunden rechnen, was sich auf knapp 5.000 Liter Wasser summiert.

„Das ist ein riesiges Problem, denn auf den Balearen sind zwischen 35.000 und 40.000 Freizeitboote gemeldet“, sagt Raquel Vaquer, Meeresbiologin bei der Stiftung Marilles und Koordinatorin des Informe Mar Balear. „Die Bootsbesitzer reinigen ihre Schiffe nicht nur, wenn es Saharastaub regnet, sondern viele von ihnen jedes Mal, wenn das Boot aufs Meer hinausfährt und dann wieder, wenn es im Hafen anlegt.“

Forschung Mangelware

Wie viel Wasser insgesamt durch die Schläuche in den Häfen fließen, vermag niemand zu sagen. Ein Anruf bei Celso García, dem Geografie-Professor der Balearen-Universität UIB, fördert eine gewisse Hilflosigkeit zutage. „Der Wasserverbrauch in den Häfen auf der Insel ist ein sehr komplexes Thema“, seufzt García, der das Wasser in den Mittelpunkt seiner Forschungsarbeit gestellt hat.

Es fehle in eklatanter Weise an Daten und Statistiken zu dem Thema, bemängeln Vaquer und García. „Wir haben keinerlei Kontrolle über den Verbrauch in den Häfen“, erklärt Celso García. Das Einzige, was er mit großer Sicherheit wisse, sei, dass keiner der Häfen auf den Inseln Brauchwasser verwende. Etwas, das ohne Probleme möglich wäre. „Es braucht kein Trinkwasser, um Boote zu reinigen. Geklärtes Wasser tut es genauso“, sagt García.

Er wisse beispielsweise von Port Adriano, dass eine Leitung mit Brauchwasser in der Nähe des Hafens verlaufe. „Hier müsste nur eine Verbindung geschaffen werden.“ Ein Anfang wäre aber schon mal, Wasserzähler einzubauen und so überhaupt den Wasserverbrauch zu messen. Das sei noch längst nicht in allen Häfen Standard. Im nächsten Schritt brauche es dann Schläuche, die nicht unbegrenzt Wasser zur Verfügung stellten, sondern limitiert würden – hier gibt es ebenfalls noch viel Arbeit.

„Leider bewegen sich viele in der Branche mit ihren Vorstellungen zum Thema Nachhaltigkeit oder Wassersparen noch im 19. Jahrhundert“, bedauert García. Gleichzeitig versteht er nicht, warum in anderen Bereichen durchaus Fortschritte erzielt wurden, etwa bei den Golfplätzen. „Die sind inzwischen bestens reguliert und kontrolliert“, sagt García. Er ist der Meinung, dass es auf den Inseln augenscheinlich an politischem Willen mangele, das Thema anzugehen.

Golfplätze bewässern ihren Rasen fast ausschließlich mit Wasser aus Kläranlagen. / DM

Was sagt die Politik?

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Meer hält sich in der Angelegenheit bedeckt. Zwar ist der Zuständige für die Wasserwirtschaft auf den Inseln, Joan Calafat, verreist. Doch die Sprecherin des Ministeriums schafft es auch nach mehreren Wochen nicht, Zahlen herbeizuschaffen, die den Wasserverbrauch in den Häfen dokumentieren.

Die Sporthäfen wehren sich indes gegen den Vorwurf, Wasser zu verschwenden. Beim Hafen Alcudiamar etwa verweist man auf verschiedene Maßnahmen, die den Wasserverbrauch senken sollen. An den Anlegestegen, an denen die Schiffe mit Wasser und Strom versorgt werden, werde der Wasserverbrauch exakt und in Echtzeit abgerechnet, was bei den Bootseignern das Bewusstsein für einen sparsameren Umgang schärfe.

Das teilt die Nachhaltigkeitsbeauftragte des Hafens, Mar Vega, mit. In den Schläuchen und auch den Duschen im Hafen wurden Vorrichtungen installiert, die weniger Wasser durchlaufen lassen. Bis zu 50 Prozent Ersparnis macht diese Maßnahme nach Einschätzung von Mar Vega aus.

Eine Anfrage in Port Adriano nach Wassersparmaßnahmen verlief im Sande. Und auch Pedro Suasi, der Geschäftsführer des Branchenverbandes Balearic Marine Cluster, reagierte nicht auf Anfragen der MZ.

