Polizei auf Mallorca rettet Schildkröte am Strand von Cala Millor – aus den Händen von Urlaubern

Wenn man auf Mallorca das Glück hat, eine Meeresschildkröte zu sehen, lautet das oberste Gebot: den Notruf 112 wählen – und natürlich Abstand zum Tier halten. Am Montagmorgen (19. August) ist die Ortspolizei von Son Servera jedoch in einem Fall eingeschritten, bei dem sich einige Urlauber offenbar nicht an diese Regel gehalten haben. Wie das Rathaus von Son Servera in den sozialen Netzwerken bekannt gab und die örtliche Polizeistation auf Nachfrage der MZ bestätigte, ging frühmorgens um 7.30 Uhr ein Anruf ein, dass Touristen am Strand von Cala Millor eine Meeresschildkröte gefunden hätten.

Als die Beamten am Fundort eintrafen, fanden sie dort einige Badegäste vor, die die Schildkröte in den Händen hielten und Fotos mit dem Tier machten. Sofort nahmen die beiden Ortspolizisten ihnen die Schildkröte ab. Das Tier befand sich in einem beklagenswerten Zustand: Es hatte sich in Plastikmüll verheddert, der auch seine Körperöffnungen verstopfte. Die Beamten wählten den Notruf 112, entfernten nach den Anweisungen eines Experten das Plastik von dem Meerestier und setzten es in einen Behälter mit Meerwasser.

Schildkröte wird im Aquarium von Palma untersucht

Mitarbeiter des Palma Aquàrium kamen daraufhin zum Strand, um das Reptil abzuholen. Aktuell befindet sich die von der Ortspolizei gerettete Schildkröte, der es nun wieder gut geht, in den dortigen Einrichtungen, wo sie untersucht wird. Dabei soll auch geklärt werden, ob es sich um eines der 19 Exemplare handelt, die im November 2023 als Schildkrötenbabys am Strand von Cala Millor freigelassen worden waren. Diese Tiere waren dort am Strand geschlüpft, wurden im Anschluss in einem Labor in Port d'Andratx aufgepäppelt, mit einem Chip versehen und dann mit etwa 70 Gramm Körpergewicht in die Freiheit entlassen.

Die am Strand von Cala Millor gerettete Schildkröte / FB/ Ajuntament de Son Servera

Unter dem Facebook-Post des Rathauses von Son Servera, das die Ortspolizei zu dem Rettungseinsatz beglückwünscht, findet sich viel Zuspruch – aber auch ein Kommentar, der behauptet, es seien die Urlauber selbst gewesen, die die Schildkröte gerettet hätten, indem sie die Polizei per Anruf verständigten. Doch selbst wenn das stimmt, hätten die Finder darauf verzichten müssen, das Reptil zu fotografieren und zu berühren. Die Ortspolizei von Son Servera weist die Bevölkerung nochmals darauf hin, dass es notwendig ist, die Polizei zu benachrichtigen, wenn man auf eines dieser geschützten Tiere stößt, und dass es verboten ist, eine Schildkröte hochzuheben oder gar mitzunehmen.

Schildkröte auf Mallorca gefunden: So verhalten Sie sich richtig

Das balearische Umweltministerium erklärt in diesem Video kurz und bündig auf Deutsch, was genau zu tun ist, wenn Sie auf Mallorca einer Meeresschildkröte begegnen. /bro