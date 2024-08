Fünfstellige Strafen für Geländewagen- und Jetski-Anbieter auf Mallorca

Die Balearen-Regierung macht Ernst beim Kampf gegen wenig nachhaltige Freizeitaktivitäten auf Mallorca: So hat die Generaldirektion des Umweltministeriums zwei Unternehmen zu Geldstrafen von insgesamt 35.000 Euro verurteilt, weil sie in Naturschutzgebieten der Insel verbotene gewerbliche Tätigkeiten ausübten.

Eines der sanktionierten Unternehmen organisierte Ausflüge mit Geländewagen, das andere vermietete Jetskis. Die Verstöße werden als schwerwiegend eingestuft, deshalb die hohen Strafen.

Im Naturpark Llevant und in der s'Albufera

Eines der Unternehmen war auf die Organisation von Ausflügen mit Geländewagen im Naturpark Llevant spezialisiert. Der Anbieter muss eine Strafe von 25.000 Euro zahlen. Ob es sich dabei um Quads, Buggies oder andere geländetaugliche Fahrzeuge handelt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Das andere Unternehmen bot den Verleih von Jetskis von einer Anlegestelle im Naturpark s'Albufera in Nordosten von Mallorca an. In diesem Fall beträgt die Geldstrafe 10.000 Euro.

Verstöße gegen die Nutzungspläne

Wie das Umweltministerium mitteilt, haben beide Anbieter in mehreren Punkten gegen die Nutzungspläne (PORN) dieser beiden Naturparks verstoßen. Der balearische Landwirtschaftsminister Joan Simonet erklärte, dass die Sanktionen die Bemühungen der Regierung zeigen, sicherzustellen, dass Verstöße in ökologisch bedeutsamen Gebieten „nicht ungestraft bleiben“.

Eines der Hauptziele sei es, schneller zu handeln, da viele vergleichbare Sanktionen wegen unerlaubter Eingriffe in die Umwelt "aufgrund von schlechtem Management verjährt“ seien, sagte Simonet. Das erklärte Generaldirektorn Anna Torres genauer. Nach ihrer Darstellung sind in der vorherigen Legislaturperiode unter der Linksregierung 75 der Sanktionen oder "etwa 4.000 Strafen" verjährt. Um das in Zukunft zu verhindern, solle die Sanktionsabteilung mit mehr Personal verstärkt werden, sagte Torres.

buggies1.jpg / Sebastià Sansó

Unmut gegen Buggys und Jetskis wächst

Auf Mallorca wächst der Widerstand gegen organisierte Buggy-Touren und Jetski-Anbieter, die sich nahezu ausschließlich an Urlauber richten. Vor allem der Lärm, die hohe Geschwindigkeit und die Abgase der Fahrzeuge sorgen für Unmut bei vielen Einheimischen.

Im Juli blockierten Anwohner des kleinen Ortes Son Macià nahe Manacor eine Nebenstraße, um eine Buggy-Tour aufzuhalten. Die 15 Fahrzeuge der Exkursion mussten anhalten, die Polizei bat die Demonstranten, den Weg freizumachen, nahm aber die Personalien der Buggy-Anbieter auf.