Jetzt also endlich Regen: Mallorca startet mit Warnstufe Gelb in die neue Woche

Nach einem auf der Insel weitgehend trockenen Wochenende hat der spanische Wetterdienst Aemet für Montag (2.9.) zwischen 13 und 18 Uhr im Süden Mallorcas und in der Inselmitte Warnstufe Gelb ausgegeben.

01/09 11:06 #AEMET actualiza #FMA por lluvias en Baleares. Activos MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3e4tPDEbUo https://t.co/pyuN44qRpl — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 1, 2024

Im Inselinneren sollen innerhalb von einer Stunde 30 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Teils sollen es in weniger als zwei Stunden auch 40 bis 50 Liter sein. Die Regenfälle können örtlich von Sturm begleitet werden, heißt es auf der Webseite weiter.

Im Süden der Insel sind es laut den Angaben des spanischen Wetterdienstes 25 Liter Niederschlagsmenge pro Stunde. Auch hier kann es teils stürmisch werden.

Die Regenwahrscheinlichkeit steigt

Ab dem Mittag steigt in allen Teilen der Insel die Regenwahrscheinlichkeit. Es zieht zu. In Llucmajor können Sie bei 95 Prozent Regenwahrscheinlichkeit schon einmal den Schirm herausholen und die Terrassen-Möbel abdecken. In Palma, Santa María del Camí, Porreres und Sineu liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag und frühen Abend bei 90 Prozent. Lediglich im Nordosten der Insel und rund um Andratx könnte es am Montag (2.9.) trocken bleiben.

Aus Nordosten weht ein leichter Wind. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag leicht oder bleiben gleich. Für Palma etwa sind Höchsttemperaturen von 32 Grad gemeldet, für Felanitx 30 Grad. Nachts kühlt es auf 21 und 23 Grad ab.

Sie wollen wissen, wie es aktuell auf Mallorca aussieht? Hier geht's zu den Livecams.

Keine Warnstufe mehr

Für Dienstag (3.9.) ist derzeit keine Warnstufe gemeldet. Der Tag beginnt bewölkt und teils regnerisch. Ab dem Mittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit von 50 Prozent auf bis zu 85 Prozent, etwa in Palma und Sóller. Zu den Niederschlägen kann sich teils Wind gesellen. Er weht leicht, dreht später gen Osten und Nordosten. Zum Abend hin klart es auf.

Die Höchsttemperaturen liegen am zweiten Tag der Woche bei 33 Grad, etwa in Inca, Sóller und Santa Maria del Camí. Nachts ist es in Palma mit 23 Grad am wärmsten. Für Sa Pobla sind 21 Grad gemeldet, für Felanitx 20 Grad.