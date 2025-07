Schlangenalarm auf Mallorca: Invasive Arten bedrohen das Ökosystem

Mallorca war über viele Jahrhunderte hinweg eine Region ohne bedrohliche Tierarten. Der größte „Gefahr“ bei einem Ausflug war allenfalls ein Quallenstich. Doch Globalisierung und weltweiter Handel haben zahlreiche invasive Arten auf die Insel gebracht – mit teils dramatischen Folgen für das empfindliche Ökosystem.

Die Hufeisennatter (serpiente de herradura) gelangte Anfang des 21. Jahrhunderts durch Olivenbäume und andere Pflanzen vom Festland auf die Balearen. Binnen weniger Jahre hat sie fast die endemische Sargantana, die Eidechse der Pityusen, ausgerottet. Auch in Mallorcas Landesinnerem schlägt ihre Ausbreitung inzwischen Alarm unter Landwirten. „Als diese Schlangen ankamen, hat man das Problem nicht an der Wurzel gepackt. Jetzt sind sie überall – und machen Angst“, sagt Joan Ginard, ein Landwirt aus Sineu.

Mangel an Ressourcen – und ein neues Geschäftsmodell

Das zuständige balearische Tier-Rettungskonsortium (COFIB) ist völlig überfordert. Ginard kritisiert, dass die Verantwortung für das Fangen der Schlangen an Privatpersonen übergeht: „Sie geben dir die Fallen, aber sagen gleich, dass sie nicht genug Ressourcen haben, um sie abzuholen. Entweder bringt man sie also selbst hin – oder tötet die Tiere.“

Eine Falle für Schlangen. / PERE MORELL

Inzwischen haben sich sogar private Firmen auf das Töten von Schlangen spezialisiert – für 350 Euro pro Auftrag. Mariano Mas, Leiter der Stiftung Natura Parc, die sich dem Schutz der Umwelt widmet, bestätigt den Mangel an Handlungsmöglichkeiten: „Über COFIB geben wir die Fallen aus, damit Privatpersonen sie nutzen können. Aber strengere Maßnahmen sind nicht möglich, weil diese Schlangen offiziell nicht als invasive Art gelten.“ Laut Mas hat sich die Zahl der Schlangen auf der Insel zuletzt stark erhöht, wobei in seiner Einrichtung im Wochenschnitt nur eine getötet werde.

Zunehmende Bedrohung für Fauna und Landwirtschaft

Auch Nicolau Cerdà von der Vereinigung für ökologische Landwirtschaft (APAEMA) fordert mehr Ressourcen für den Kampf gegen die Schlangen. Neben der Hufeisennatter sei inzwischen auch eine invasive grüne Schlange aufgetaucht – etwa in der Albufera von Alcúdia oder in Artà. Diese könnten bis zu zwei Meter lang werden – ganz anders als die einheimischen, kleinen und menschenscheuen Arten.„Für Kinder kann so eine Begegnung extrem beängstigend sein.“, so Cerdà.

Eine Hufeisennatter in Sineu – eineinhalb Meter lang. / PERE MORELL

Obwohl keine der Schlangenarten Menschen direkt gefährdet, stellen sie eine ernste Bedrohung für das Ökosystem dar. „Auf dem Festland mögen sie nützlich sein – auf einer Insel wie Mallorca ohne natürliche Feinde werden sie zu aggressiven Räubern“, sagt Cerdà.

Vor allem kleine Tiere wie Eidechsen, Amphibien, Jungvögel oder Rebhühner fallen ihnen zum Opfer. Das wiederum hat Folgen für Menschen, denn Tiere wie Frösche oder Eidechsen helfen, die Insektenpopulation zu regulieren. Ohne sie drohen Mückenplagen und andere Probleme.

Ein fragiles Gleichgewicht

Der Biologe Samuel Pinya von der Universität der Balearen (UIB) warnt: „Das Ökosystem ist wie ein Kartenhaus. Wenn ein neuer Räuber kommt und eine Schlüsselart ausrottet, kann das ganze System zusammenbrechen.“

Er erklärt, dass die Eidechsen eine wichtige Rolle bei der Bestäubung spielen – ihr Verschwinden könne eine unkontrollierbare Kettenreaktion auslösen.

Pinya betont, dass Mallorca ursprünglich drei heimische Schlangenarten habe – aus der talaiotischen, römischen und islamischen Epoche –, die sich längst angepasst haben. Die Bedrohung gehe ausschließlich von den eingeschleppten Arten aus. Auch auf kleinen Inseln rund um Mallorca sei das Problem gravierend: Die Hufeisennatter schwimmt dorthin und vernichtet dort alles Leben. „Zwischen 2003 und 2015 passierte kaum etwas. Man hätte das Gebiet mit Fallen überziehen müssen – aber es wurde versäumt.“, sagt der Biologe.

Es gibt Hoffnung – aber es muss gehandelt werden

Pinya warnt: „Die Schlangenpopulation auf Mallorca ist inzwischen dichter als auf dem Festland. Wenn wir nicht drastisch mehr Fallen aufstellen, müssen wir lernen, mit ihnen zu leben.“ Doch es gibt auch einen Hoffnungsschimmer: Die mallorquinische Serp de sa Garriga beginnt, invasive Schlangen zu fressen – ein natürlicher Gegenangriff.

Forderung nach offizieller Einstufung als invasive Art

Der Agrarverband ASAJA fordert die offizielle Einstufung der Hufeisennatter als invasive Art – wie es bereits auf Ibiza der Fall ist. „Dort wird das professionell geregelt – hier bleibt es an den Bürgern hängen“, kritisiert Verbandspräsident Joan Company. Er warnt: „Noch ist es keine Blauzungenkrankheit (Seuche, die Schafe, Ziegen und Rinder befällt, Anm.d.Red.) , aber wenn es so weitergeht, können diese Schlangen enormen Schaden anrichten.“

Abonnieren, um zu lesen