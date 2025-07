Schlangen-Plage auf Mallorca: Welche Schlangen es gibt und wie man sie erkennt

Die Schlangenplage auf Mallorca überfordert die Kontrollbehörden und löst in Teilen der Bevölkerung Angst aus. Doch wie kann man als Laie die einheimischen von invasiven Schlangen unterscheiden?

Zwei heimische und vier invasive Arten

Die Nordafrikanische Kapuzennatter („serp de sa Garriga“) und die Vipernatter (serpiente de agua) sind die einzigen beiden Schlangenarten, die auf Mallorca als einheimisch gelten, da ihre Einführung sehr lange zurückliegt. Mit der Ankunft von Olivenbäumen vom Festland gelangten jedoch auch andere Schlangen auf die Insel. Heute leben auf Mallorca vier invasive Schlangenarten, die das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen.

Das auffälligste Unterscheidungsmerkmal zwischen invasiven und einheimischen Arten ist die Größe: Die „serp de sa Garriga“ und die Vipernatter werden nicht mehr als einen Meter lang, während invasive Schlangenarten mehr als anderthalb Meter lang werden können.

Vipernatter

Die Vipernatter kann bei Bedrohung aggressiv werden / Redaktion DM

Ursprünglich war Mallorca schlangenfrei; jedoch gelangten während der Römerzeit die ersten Schlangen auf die Insel. Die Vipernatter (Lateinisch: Natrix maura, Spanisch: serpiente de agua) kam nach Mallorca und hat dort fast die Art der Balearen-Geburtshelferkröte (ferreret ), die damals sehr zahlreich war, ausgerottet, sodass sie sich in das Tramuntana-Gebirge zurückziehen musste. Ihre Rückenfärbung variiert zwischen rötlichen und grauen Tönen, sie weist eine gezackte Rückenlinie sowie seitliche Flecken auf. Die Bauchseite ist gelb oder orange mit schwarzen Flecken. Sie ist wasserliebend und kann bei Bedrohung aggressiv werden. Ihre maximale Länge beträgt etwa 95 cm.

Nordafrikanische Kapuzennatter

Die "Serp de sa garriga" ist ebenfalls auf Mallorca zu finden / Redaktion DM

Die Nordafrikanische Kapuzennatter (Lateinisch: Macroprotodon mauritanicus, Katalanisch: Serp de sa garriga) war die letzte nach Mallorca eingeführte Schlangenart, die als einheimisch gilt. Sie ist eine geschützte Art und muss im Falle einer Gefangennahme wieder freigelassen werden. Sie weist eine gewisse Giftigkeit auf, aber aufgrund ihrer geringen Größe ist es nahezu ausgeschlossen, dass sie einen Menschen beißt. Ihre Augen sind klein mit senkrecht stehenden, ovalen Pupillen. Die Rückenfärbung ist grau oder cremefarben mit regelmäßig verteilten dunklen Flecken, während der Bauch gelbliche oder rosafarbene Töne aufweist. Auffällig sind ein dunkler Fleck im Nacken, der wie ein „Halsband“ aussieht, sowie ein länglicher Fleck unter jedem Auge. Ihre maximale Länge beträgt rund 65 cm.

Treppennatter

Die Treppennatter kann bis zu 1,7 Metern lang werden / Redaktion DM / Sophie

Die Treppennatter (Lateinisch: Zamenis scalaris, Spanisch: serpiente blanca) war die erste Schlangenart, die die Balearen erreichte; sie gelangte in der talayotischen Zeit nach Menorca. Aus diesem Grund gilt sie dort als einheimisch. Nach Mallorca kam sie jedoch erst Anfang des 20. Jahrhunderts und gilt hier noch immer als invasive Art. Sie hat kleine, dunkle Augen mit einem länglichen Fleck dahinter, der bis zum Mundwinkel reicht. Ihre Rückenfärbung ist hell mit zwei parallelen dunklen Linien. Der Bauch ist bei Jungtieren dunkel und bei erwachsenen Tieren hell. Sie ist eine kletternde Art und kann bis zu 170 Zentimeter lang werden.

Hufeisennatter

Die Hufeisennatter kam erst Anfang der 2000er nach Mallorca / Redaktion DM

Die Hufeisennatter (Lateinisch: Hemorrhois hippocrepis, Spanisch: Serpiente de herradura) kam Anfang des 21. Jahrhunderts mit Olivenbäumen und anderen Bäumen vom Festland auf die Balearen. Innerhalb weniger Jahre war sie beinahe in der Lage, die Eidechse auszurotten. Sie kann im offenen Meer schwimmen und hat bereits mehrere Inseln und Inselchen des balearischen Archipels besiedelt. Ihre Rückenfärbung ist sehr variabel, mit einer Reihe von sechseckigen, schwarz umrandeten Flecken. Der Bauch ist gelb oder orange mit klar abgegrenzten Flecken. Außerdem trägt sie einen hufeisenförmigen Fleck hinter dem Kopf. Sie ist ebenfalls eine kletternde Art und kann bis zu 185 Zentimeter lang werden.

Westliche Eidechsennatter

Die Westliche Eidechssennatter ist grünlich oder gräulich. / Redaktion DM / Sophie

Die Westliche Eidechsennatter (Lateinisch: Malpolon monspessulanus, Spanisch: serpiente verde) kam Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Insel und ist die größte der auf Mallorca vorkommenden Schlangen. In den letzten Jahren hat sich die grüne Schlange stark verbreitet. Exemplare wurden unter anderem im Naturpark S’Albufera und in Artà gefunden. Ihre Rückenfärbung ist grünlich oder gräulich mit einem großen, bläulich-dunklen Fleck im vorderen Körperdrittel, der bei ausgewachsenen Männchen sichtbar bleibt. Der Bauch zeigt gelbliche oder grünliche Farbtöne. Auffällig ist eine markante Schuppe über dem Auge. Diese Art kann bis zu zwei Meter lang werden – in einigen dokumentierten Fällen sogar über zweieinhalb Meter.

Gelbgrüne Zornnatter

Die gelbgrüne Zornnatter wurde erstmals 2021 auf Mallorca entdeckt / Redaktion DM

Die gelbgrüne Zornnatter (Lateinisch: Hierophis viridiflavus, Spanisch: culebra verde y amarilla) ist die zuletzt eingeführte Schlangenart auf Mallorca; die ersten Fänge stammen aus dem Jahr 2021. Ihre Rückenfärbung ist sehr charakteristisch: grüne und gelbe Töne bilden ein netzartiges Muster. Der Bauch ist heller, meist gelblich oder weißlich. Sie weist keine auffälligen Flecken am Kopf auf, wirkt jedoch insgesamt sehr schlank und hat einen durchdringenden Blick mit großen Augen und runden Pupillen. Sie kann bis zu 150 Zentimeter lang werden, wobei einige Exemplare diese Länge auch überschreiten können. /somo

Abonnieren, um zu lesen