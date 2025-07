Mallorcas Inselmitte ist kurz davor, den Notstand wegen Trockenheit auszurufen - das hätte Konsequenzen

Trotz der leichten Regenschauer der vergangenen Tage ist die Trockenheit auf Mallorca auch in diesem Sommer ein Problem. Vor allem im Inselinneren stehen mehrere Gemeinden kurz davor, Tankwagen einzusetzen, um die Wasserversorgung gewährleisten zu können.

Einschränkungen für die Bürger

Bei einem Treffen am Mittwoch (30.7.) zwischen Vertretern der balearischen Landesregierung und der Gemeindevereinigung der Dörfer in Mallorcas Inselmitte ( genannt "Pla") stellten die Verantwortlichen klar, dass die Lage prekär sei. Man ziehe nun in Erwägung, die Region offiziell zum Notstandsgebiet zu erklären. Diese Maßnahme würde es ermöglichen, dass die Wassertransporte vom Staat finanziert werden. Gleichzeitig würde dieser Schritt jedoch auch erhebliche Einschränkungen für die Bürger beim Gebrauch und Verbrauch von Wasser mit sich bringen.

„Die Möglichkeit, gezielte Hilfe zu erhalten, setzt voraus, dass unsere Region als Notstandsgebiet erklärt wird. Das ist weder angenehm noch eine Situation, die uns gefällt, da sie viele Einschränkungen im öffentlichen und privaten Bereich mit sich bringt. Aber wir sind dazu bereit, weil uns keine andere Wahl bleibt“, betonte Joana Maria Pascual, Präsidentin der Gemeindevereinigung Pla. Sie erklärte zudem, dass geprüft werde, ob bestimmte Gemeinden von dieser Notstandserklärung ausgenommen werden könnten, um nicht den vollen Umfang der strengen Einschränkungen hinnehmen zu müssen.

"Tankwagen sind keine Lösung"

Gleichzeitig ist Pascual der Ansicht, dass Wassertransporte allein nicht ausreichen, um die Dürre in den betroffenen Gemeinden zu bekämpfen, und fordert deshalb auch langfristige Lösungen. „Wenn die Parameter eine Notstandserklärung für die Region rechtfertigen, dann fordern wir auch Notfalllösungen und Unterstützung. Die Tankwagen sind keine Lösung – sie dienen lediglich dazu, die aktuelle Situation abzufedern, lösen aber das Problem auf lange Sicht nicht“, erklärt sie.

Die Situation werde zudem dadurch erschwert, dass viele Wohngebiete in der Pla-Region nicht an das zentrale Wasserversorgungsnetz angeschlossen seien. Auch der erhöhte Wasserverbrauch durch Urlauber in den Sommermonaten trage dazu bei, das Problem zu verschärfen.

Wie der für die Wasserversorgung zuständige balearische Minister Juan Manuel Lafuente hervorhob, werde man eng mit den jeweiligen Gemeindeverwaltungen zusammenarbeiten, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Man wolle die Entwicklung der Situation weiterhin genau verfolgen. Ein weiteres Treffen ist für den 18. August geplant. /somo

