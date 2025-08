Drei Tage ohne Wasser: Luxushotel La Residencia ist auf Tanklaster angewiesen

Die vom Rathaus auferlegten Wassersparmaßnahmen in Mallorcas Bergdorf Deià machen nicht nur den Anwohnern zu schaffen, sondern auch den Betreibern der Luxushotels. Genau wie die Privathaushalte in einigen Vierteln der Gemeinde sind auch das prestigeträchtige Hotel Belmond La Residència und das Hotel Hoposa Costa d'Or im Ortsteil Llucalcari betroffen. Auf unbestimmte Zeit wird das Wasser jeweils montags, mittwochs und freitags abgedreht, um der Wasserknappheit entgegenzuwirken.

Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Wir waren darauf vorbereitet, die Situation ist nicht neu für uns", sagt der stellvertretende Hoteldirektor vom La Residencia, Jordi Vicens. Das Hotel verfüge über einen großen Wassertank, die Urlauber können sich also weiterhin duschen. "Dennoch müssen wir täglich den Tanklaster bestellen, um unsere Wasservorräte aufzufüllen." Der Nachschub kommt aus einem Brunnen in Sóller.

Zitronenbäume nicht vertrocknen lassen

Das Hotel habe bereits den Garten umgestaltet, um mit mediterranen Pflanzen weniger gießen zu müssen. "Im Endeffekt brauchen aber auch die Zitronenbäume Wasser. Die wollen wir nicht vertrocknen lassen", sagt Vicens.

Laut dem Rathaus Deià beträgt der wöchentliche Wasserverbrauch in der Gemeinde derzeit 3,3 Millionen Liter. 37 Prozent des Wassers lässt das Rathaus per Lastwagen liefern. Nun wurde vor allem den Großverbrauchern der Hahn zugedreht. Die Maßnahme gelte solange bis sich die unterirdischen Wasserspeicher erholt haben. Das Hotel La Recidencia geht von zwei Monaten aus.

Im Rathaus derweil wollte man sich auf MZ-Anfrage zunächst nicht näher zu dem Thema äußern. Erst am Freitag (1.8.) hatte BürgermeisterJoan Ripoll in einem öffentlichen Schreiben die Wassersparmaßnahmen angekündigt. Die Wasserbestände seien derzeit einfach unzureichend, hatte es geheißen. Die Maßnahme gelte so lange, bis sich die Speicher erholt hätten. Betroffen sind auch die Siedlung S’Empeltada, Ses Coves de Can Puigserver, Sa Cala und weitere Gebiete entlang der Straße nach Sóller. Das rigorose Vorgehen sei laut Ripoll "hart, aber unausweichlich".

