Rekordzahl an Swimming Pools auf Mallorca – das sind die Hotspots

Der Boom der Swimming Pools auf Mallorca hält weiter an. Derzeit sind auf der Insel insgesamt 57.602 Swimmingpools offiziell registriert. Das geht aus den jüngsten Daten des spanischen Katasteramts für das Jahr 2025 hervor. Die Zahl umfasst sowohl 57.219 Freiluftpools als auch 383 überdachte Schwimmbecken.

Mit knapp einer Million Einwohnern ergibt sich ein Durchschnitt von einem Pool pro 17 Personen. Dabei gilt es zu beachten, dass sich zahlreiche Bäder in touristischen Einrichtungen befinden und den Residenten der Insel nicht zur Verfügung stehen.

Palma, Calvià und Marratxí an der Spitze

Palma führt das Ranking mit 7.078 registrierten Pools an, davon 6.936 im Freien und 142 überdacht. Es folgt Calvià mit 5.259 Pools (davon 5.233 Freibäder). Auf Platz drei liegt Marratxí mit 4.423 Pools, dicht gefolgt von Llucmajor mit 4.390.

Weitere Gemeinden in den Top Ten sind:

Manacor (3.015)

(3.015) Pollença (2.970)

(2.970) Santanyí (2.951)

(2.951) Andratx (2.053)

(2.053) Felanitx (1.966)

(1.966) Campos (1.495)

Diese zehn Gemeinden vereinen mehr als die Hälfte aller Pools der Insel.

Weniger Pools in der Tramuntana

Am unteren Ende der Statistik finden sich vor allem Orte im Inselinneren und in der Serra de Tramuntana. Escorca verzeichnet lediglich 26 Freiluftpools, Estellencs 53. Auch Banyalbufar (73), Fornalutx (127) und Deià (184) liegen weit unter dem Durchschnitt – nicht unbedingt wegen geringerer Kaufkraft, sondern wegen begrenztem Bauland und hohem Naturschutz.

Auffällig ist dennoch die hohe Dichte an Pools in kleinen Gemeinden mit teils weniger als Tausend Einwohnern:

Costitx : 232 Pools

: 232 Pools Santa Eugènia : 244

: 244 Ariany : 151

: 151 Vilafranca de Bonany: 198

Überdachte Pools bleiben die Ausnahme

Hallenpools sind auf der Insel in der Minderheit – vor allem wegen hoher Baukosten und des milden Klimas. Auch hier liegt Palma vorn mit 142 überdachten Becken, gefolgt von Calvià (26), Santanyí (18), Llucmajor und Manacor (jeweils 13). Bemerkenswert ist Deià, das trotz seiner geringen Größeneun Indoorpools zählt. Hier hat die Gemeinde in dieser Woche drastische Einschnitte bei der Wasserversorgung vorgenommen.

So viele Pools gibt es in den Gemeinden auf Mallorca. / DM

Der anhaltende Bau privater Pools spiegelt die Veränderung des städtischen und ländlichen Raums auf Mallorca wider. Pools gelten vielerorts als Komfortmerkmal und touristischer Anziehungspunkt. Die einfache Beheizung kleiner Becken hat die Verbreitung von Hallenbädern in Zweitwohnsitzen und Hotels zusätzlich gefördert.

Wasserknappheit im Landesinneren

In der Pla de Mallorca, der Inselmitte, werden die vielen Pools jedoch zunehmend zur Belastung. Gemeinden wie Sineu (398 Pools), Montuïri (288), Maria de la Salut (198) oder Sant Joan (254 Pools bei nur gut 2.000 Einwohnern) kämpfen mit angespannter Wasserversorgung. Damit entsteht eine paradoxe Situation: Gemeinden mit begrenzten Wasserressourcen verzeichnen hunderte Pools, was die ohnehin überlasteten Versorgungssysteme zusätzlich unter Druck setzt.

Belastung im Sommer

Auch wenn Swimmingpools insgesamt nicht den größten Anteil am Wasserverbrauch ausmachen, stellen sie in einigen Regionen Mallorcas vor allem im Sommer ein erhebliches Problem dar. Die Befüllung, regelmäßige Reinigung und laufende Nachspeisung in der Hochsaison belasten die Wasserversorgung zusätzlich – insbesondere in Gebieten, deren Infrastruktur nicht dafür ausgelegt ist.

