Weniger Plastikverbrauch als erwartet - denken Mallorcas Landwirte um?

Die einen verklären Mallorcas Agrarsektor nostalgisch, die anderen stempeln ihn als überholt oder gar umweltschädigend ab. Fest steht: Die Landwirtschaft auf Mallorca zieht ihre Laster mit sich – allerdings weniger als bisher gedacht. Das geht aus einer Studie hervor, die jetzt der Biolandwirtschaftsverband Apaema veröffentlicht hat.

40 Prozent weniger als erwartet

In einigen landwirtschaftlichen Utensilien sind Kunststoffe Standard / Apaema

Zwar sind die Mitglieder der Vereinigung größtenteils selbst Bauern, in der Vergangenheit zögerten sie aber nicht, ihre nicht ökologisch wirtschaftenden Kollegen auch mal scharf zu kritisieren. Bemerkenswert milde fällt nun das Fazit bezüglich des Plastikverbrauchs aus. Die Haupterkenntnis der Studie: Der Agrarsektor Mallorcas erzeugt nur 40 Prozent der Plastikabfälle, die laut Herstellern eigentlich zu erwarten wären – dank Wiederverwendung und einem effizienteren Umgang damit in den Betrieben.

Konkret ergab die Untersuchung, die mit Unterstützung der Stiftung Mallorca Preservation durchgeführt wurde, dass die Landwirtschaft auf Mallorca jährlich rund 7.976 Tonnen Kunststoff benötigt. Der Großteil davon entfällt auf die Pflanzenproduktion. Doch nur 1.333 Tonnen davon werden tatsächlich zu Abfall. Dies sei der Tatsache zu verdanken, dass viele Landwirte die Kunststoffe wiederverwerteten. Auch seien früher durchaus übliche Praktiken wie das Verbrennen oder Vergraben von Kunststoff fast vollständig verschwunden – unter anderem dank kostenloser Abholung auf den Höfen und weil es immer mehr kommunale Recyclinghöfe auf der Insel gibt, heißt es in der Studie.

Lokale Besonderheiten

Zwar sei Mallorcas Landwirtschaft wie die vieler anderer Regionen noch immer stark vom Kunststoff abhängig. Laut Apaema verringern aber einige lokale Besonderheiten diese Abhängigkeit. Vor allem: Auf Mallorca gibt es nur wenig Massentierhaltung. Am weitesten verbreitet ist laut der Studie der Gebrauch von Polyethylen, einer Kunststoffart, die unter anderem in Tropfbewässerungsschläuchen, Kisten und Fässern vorkommt.

Gleichzeitig zeigt die Studie Unterschiede bei den Anbauformen auf: Während der Anbau von Gewächshausgemüse bis zu 1.676 Kilo Kunststoff pro Hektar benötige, kämen trockene Olivenhaine nur auf 31 Kilo pro Hektar. Die extensive Landwirtschaft – etwa Getreide und Hülsenfrüchte – greife zwar in absoluten Zahlen auf das größte Kunststoffvolumen zurück (1.777 Tonnen pro Hektar), weise aber eine sehr geringe Kunststoffdichte pro Fläche auf. Zudem gebe es einige Biobetriebe, die auf Dünger verzichteten – und dadurch auch weniger Verpackungsmaterial verbrauchten.

Wie die Verantwortlichen betonen, wachse das Umweltbewusstsein aber in der gesamten Branche. Zahlreiche Bauern erprobten Materialien wie Biofolien, um den Kunststoffverbrauch zu senken. „Es gibt eine Kultur der Wiederverwertung und eine klare Bereitschaft, in Richtung nachhaltiger Alternativen voranzugehen“, so ein Apaema-Sprecher. Gleichzeitig fehle es derzeit noch an technisch und finanziell praktikablen Alternativen zu herkömmlichem Plastik – insbesondere bei Bewässerungsschläuchen, Abdeckungen oder Reifen. Das bremst den Umstieg.

Herausforderungen im Alltag

Eine weitere Herausforderung für die Bauern sei es, die Abfallvorschriften konsequent umzusetzen. Denn diese brächten einen höheren Verwaltungsaufwand auf den Höfen mit sich. „Es braucht klarere, kontinuierlichere politische Maßnahmen, vor allem, was die öffentlichen Abfall-Sammeldienste angeht“, so der Apaema-Sprecher.

Um ihren Kollegen den Arbeitsalltag zu erleichtern, haben die Biolandwirte zudem konkrete Tipps veröffentlicht, wie jeder einzelne Landwirt seinen Plastikverbrauch senken kann: durch Upcycling oder die Zweckentfremdung von Gebrauchsgegenständen. Aus alten Plastikflaschen ließen sich beispielsweise Insektenfallen bauen, ohne neuen Müll zu erzeugen.

Abonnieren, um zu lesen