Olivenernte auf Mallorca steht auf der Kippe: Warum die kommenden 14 Tage entscheidend sind

Die anhaltende Trockenheit auf Mallorca beginnt, den Olivenanbau in Mitleidenschaft zu ziehen. Insbesondere in der Serra de Tramuntana, wo der Wassermangel bereits deutlich spürbar ist, schade die Dürre den Früchten an den Bäumen – und das weniger als zwei Monate vor Beginn der Olivenernte, so der Vorsitzende der landwirtschaftlichen Genossenschaft Sant Bartomeu, Miquel Gual.

Früchte schon runzelig

"Wenn es innerhalb der nächsten vierzehn Tage nicht regnet, wird ein Großteil der Produktion verloren gehen", so Gual. Bei vielen Olivenbäumen hätten die Früchte bereits begonnen, zu runzeln – ein Anzeichen für den Wassermangel der Bäume. Der Qualitätsverlust der Früchte sei der Schritt, der dem Abfallen der Oliven vorausgehe, falls es in den kommenden Wochen nicht regnet, erläuterte Gual.

Problematisch sei die Situation vor allem in den Olivenhainen der Serra de Tramuntana, wo die Bäume im Gegensatz zu den großen Plantagen in anderen Regionen der Insel nicht bewässert werden. Die Anordnung der Kulturen in den typischen Terrassenfeldern (Katalanisch: marjades) und in Hochgebirgslagen macht eine regelmäßige Bewässerung der Olivenbäume unmöglich.

Seit über zwei Monaten habe es in der Serra keine ergiebigen Niederschläge gegeben, was nun die ersten Schäden an den Olivenbäumen verursache, so Gual weiter. /somo

