Das Leitungswasser auf Mallorca versickert wegen undichter Rohre: Stimmt der Mythos wirklich?

In der Weltspiegel-Doku „Wer rettet Mallorca?“ hat der Geografie-Professor Celso García mit konkreten Zahlen zum Wasserverbrauch auf der Insel aufhorchen lassen. Die MZ hat ihn gebeten, das doch ein wenig weiter auszuführen.

Wo kommt das Wasser her?

Mallorcas Hauptversorger ist das Grundwasser. Die unterirdischen Ansammlungen werden acuíferos genannt. „Es sind unsichtbare Quellen, die 74 Prozent unserer Wasserversorgung sicherstellen“, sagt García. In den Brunnen wird der Wasserpegel gemessen und so die Menge an verfügbarem Trinkwasser geschätzt. „Aktuell sind sie zu 50 Prozent gefüllt. Seit der Pandemie haben wir uns zwischen 45 und 60 Prozent bewegt. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal über 60 Prozent hatten.“

Als Maßstab für die Trockenheit werden auf der Insel häufig die Stauseen Gorg Blau und Cúber geführt. „Das ist ein Trugschluss“, sagt der UIB-Professor. „Sie versorgen Palma punktuell im Sommer. Insgesamt machen sie lediglich acht bis neun Prozent der Wasserversorgung aus.“ Die Füllmenge beträgt derzeit im Durchschnitt 35,73 Prozent (Gorg Blau 30,97 und Cúber 43,26 Prozent). Der Pegel liegt auf dem Niveau des Vorjahres.

Das restliche auf Mallorca genutzte Leitungswasser kommt aus Entsalzungsanlagen. Bislang gibt es in Palma, Andratx und Alcúdia je eine. Bereits seit geraumer Zeit ist der Bau einer vierten Anlage geplant. „Diese soll Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor und Sant Llorenç abdecken“, sagte Joan Calafat, Generaldirektor der Balearen-Regierung für die Wasserressourcen, der MZ im vergangenen Jahr. Von Palma aus besteht zudem eine Wasserleitung bis nach Petra. „Es wird daran gearbeitet, die Rohre bis nach Manacor zu verlängern“, sagt García. „Wobei es nicht nachhaltig ist, das Wasser über die ganze Insel zu befördern. Das verbraucht sehr viel Strom.“ Am Freitag gab die Regierung bekannt, ein Projekt auszuschreiben, um Sa Pobla an das öffentliche Wassernetzwerk anzuschließen. Allein für die Pläne werden 217.000 Euro von den Einnahmen der Touristensteuer genutzt.

Wie ist die aktuelle Lage?

Die Balearen-Regierung hat am Sonntag (10.8.) für den Pla de Mallorca eine Warnstufe wegen Trockenheit ausgegeben. Details müssen noch festgezurrt werden, Wassersparmaßnahmen sind in den betreffenden Gemeinden denkbar. Diese hatte Deià bereits Anfang Juli ergriffen – Pool auffüllen, Pflanzen gießen oder Auto waschen ist derzeit verboten. Einigen Ortsteilen wird zudem der Hahn montags, mittwochs und freitags abgedreht. Die Maßnahme soll aufrechterhalten werden, bis sich das Grundwasservorkommen erholt hat.

Exakte Zahlen liefert das „Portal del Agua de las Islas Baleares“, das im Internet frei einsehbar ist. Von Juni 2024 bis Juni 2025 gab es keine Änderungen beim Grundwasservorkommen. Vor zehn Jahren lag der Pegel aber noch bei etwa 60 statt nun rund 50 Prozent. Im Februar gibt es regelmäßig Ausschläge nach oben. Bemerkenswert ist zudem, wie sich das Grundwasser im Pandemiejahr 2020 erholte. Die 75 Prozent im Mai werden nur vom Januar 2017 um einen Prozentpunkt übertroffen.

„Zweifelsfrei kritisch“, beschreibt Uniprofessor Celso García die aktuellen Wasserressourcen. „Die Inselmitte – der Pla de Mallorca – lebt vom Grundwasser.“ Im Hochsommer können Tanklaster, die Wasser heranschaffen, zwar kurzfristig für Abhilfe sorgen. Eine langfristige Lösung sieht aber anders aus. „Dafür müsste die Landesregierung die Orte an das Wassernetz der Insel anschließen.“

Noch etwa fünf Prozentpunkte könne der Grundwasservorrat sinken, ehe die Wasserqualität so stark abnehme, dass das flüssige Gut kaum noch zu gebrauchen sei. „Bei den Acuíferos trifft eine Süßwasserschicht auf das salzige Meerwasser. Da das Salz schwerer ist, vermischen sich beide Schichten nicht. Wenn wir aber zu viel Süßwasser verbrauchen, pumpen wir irgendwann nur noch Salzwasser ab.“

Doch warum ist der Grundwasserstand so niedrig, obwohl es Niederschläge gab? Im Frühling regnete es laut Aemet 28 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum die Jahrzehnte zuvor, im Juli gar 31 1 Prozent mehr. „Vom Regen dringen nur etwa zehn bis 15 Prozent bis zum Grundwasser durch. Zu schlecht versickert das Wasser im Boden, zu viel Fläche haben wir asphaltiert“, sagt García. „Bei Starkregen kommt es zudem zu Überschwemmungen. Das Regenwasser fließt letztlich ins Meer ab.“ Könnte man da nicht mit mehr Stauseen Abhilfe schaffen? „Da wäre die Frage, wo die Landesregierung sie anlegen soll. Bauland auf Mallorca ist zudem entsprechend teuer.“

Was die Trinkwasserkrise verschärft, ist die große Anzahl an privaten Brunnen. „Die meisten ländlichen Fincas haben einen. Manche davon sind illegal. Dort wird ohne Beschränkungen das Grundwasser angezapft.“

Wie hoch ist der Verbrauch?

Ein weiterer wichtiger Grund für die in den vergangenen Jahren stetig sinkenden Grundwasserbestände ist der höhere Verbrauch. „Die Bevölkerung wächst auf Mallorca jedes Jahr um ein Prozent. Das klingt wenig, ist aber unglaublich viel. Zudem kommen immer mehr Urlauber. Wir entnehmen schlicht zu viel Grundwasser“, sagt García, der den täglichen Wasserverbrauch der Menschen ausgerechnet hat.

„Für den Tourismus konnten wir das während der Pandemie gut messen. In der Gemeinde Calvià sank der Verbrauch um 60 Prozent. Da machen Urlauber viel aus.“ In Palma waren es nur 16 Prozent weniger. Ein Bewohner der Stadt, der keinen Garten oder Pool besitzt, verbraucht am Tag durchschnittlich 140 bis 150 Liter Leitungswasser. Mit Pool und Garten steigt der Verbrauch auf 300 bis 400 Liter. „Bei einem gechlorten Pool muss täglich ein Prozent des Wassers aus sanitären Gründen erneuert werden“, sagt der Professor. Bei Salzwasserpools sei „nur“ die Verdunstung zu beachten. Je luxuriöser die Villa, desto größer sind Pool und Garten. „Dann reden wir von 1.000 Litern pro Person und Tag. Wenn im Garten keine im Mittelmeerraum heimischen Pflanzen stehen, ist der Verbrauch zusätzlich drei bis vier Mal höher durch die Gießmenge.“ In Calvià, wo es viele Villen gibt, liegt der Pro-Kopf-Wasserverbrauch bei 400 Litern Leitungswasser pro Tag.

Wie viel Wasser verbrauchen die Mallorca-Urlauber?

Und die Urlauber? Auch hier hängt es von der Kategorie ab. Celso García hat sich den Verbrauch eines Hotelkomplexes angesehen und die durchschnittlich genutzte Wassermenge pro Gast ausgerechnet. Das beinhaltet nicht nur den Wasserhahn und die Dusche im Zimmer, sondern auch das Wasser, das das Hotel für verschiedene Serviceleistungen nutzt. „Bei einem Vier-Sterne-Hotel sind es pro Urlauber 250 bis 300 Liter pro Tag. Die Masse drückt den Verbrauch.“ Bei Fünf-Sterne-Hotels sind es 600 Liter. „Der Garten ist größer, es gibt ein Spa und es sind weniger Leute, die davon profitieren.“

Bei den Kreuzfahrturlaubern sind es laut García 280 Liter pro Tag. Das kann man mithilfe der Wassermenge ausrechnen, die die großen Pötte im Hafen von Palma tanken. „Im Vergleich zum Vier-Sterne-Urlauber ist die Menge ähnlich. Letzterer bleibt aber länger auf der Insel und lässt zumindest mehr Geld hier.“

Die Yachthäfen, die mutmaßlich sehr viel Wasser für das Putzen der Boote benötigen, geben ihre Zählerstände nicht preis. „Das lässt viel Spielraum für Spekulation. Transparenz wäre die bessere Lösung“, sagt García.

Was wird aus dem Abwasser?

Auf den Balearen beträgt der Wasserverbrauch derzeit 1 10 Hektokubikmeter im Jahr. Das entspricht 1 10 Milliarden Litern. Auf Mallorca sind es 80 Hektokubikmeter. Von den 1 10 Milliarden Litern werden von den Kläranlagen um die 36 Milliarden Liter zu Trinkwasser aufbereitet und in Palmas Wassernetz eingespeist.

40 Milliarden Liter geklärte Abwasser können zum Bewässern von Golfplätzen, Gießen von öffentlichen Gärten, zur Straßenreinigung oder in Springbrunnen (weswegen ein Bad oder gar das Trinken des Wassers von Fontänen und Brunnen nicht ratsam ist) genutzt werden. Letztlich ist das aber nur bei der Hälfte der Fall, die andere Hälfte wird über Sturzbäche ins Meer geleitet, da zu wenig Bedarf besteht. „Das Klären der Abwasser filtert nicht die Chloride. In einer zu hohen Dosis tötet es Pflanzen“, sagt García. „Viele Golfclubs haben zusätzliche Osmose-Filter, um das Wasser für das Gras brauchbar zu machen.“ Ein paar schwarze Schafe gebe es aber auch, die zum Bewässern des Grüns Leitungswasser nutzen. Von den geklärten Abwassern seien es acht bis neun Milliarden Liter.

Was also tun?

„Ich predige immer, dass es keine einheitliche Lösung gibt“, sagt García. Jeder Ort hat seine Probleme. So versickert in manchen Orten ein Großteil des Leitungswassers durch undichte Rohre im Boden. „‚Nicht registrierte Wassermengen‘ nenne ich die. In Gemeinden wie Artà und Campos ist das besonders schlimm. Dort sind es an die 50 Prozent“, sagt García. In Palma und Calvià habe sich viel in den vergangenen Jahren getan. Palma verschwendet 17 bis 18 Prozent, Calvià 13 Prozent. „Dort geht es eher darum, am Konsum zu schrauben.“

Die undichten Rohre hat die Balearen-Regierung auf dem Schirm. „Der balearische Wasserwirtschaftsplan sieht vor, dass wir die Effizienz bis 2027 um zehn Prozentpunkte steigern. Wir müssen die Leitungsverluste um zehn Millionen Kubikmeter reduzieren, das ist in etwa so viel, wie in unsere zwei Stauseen in der Tramuntana passen“, erklärt Joan Calafat.

Neben den üblichen Wasserspartipps – wie das Wasser beim Zähneputzen nicht laufen lassen – plädiert García für eine simple Wasserrechnung. „Warum wird der Verbrauch in Kubikmetern angegeben? Damit kann niemand etwas anfangen. Viele Leute sind verantwortungsbewusst. Wenn sie ihren Verbrauch in Litern sehen würden, werden sie hellhörig.“

Ende der 90er-Jahre gab es zudem die Idee, mit einer zweiten Leitung den Großverbrauchern wie Häfen und Hotels den Zugang zu geklärtem Abwasser zu ermöglichen. Sei es zum Putzen oder für die Toilettenspülung. Das Projekt verlief im Sande – wie so häufig scheiterte es am Geld. „Selbst wenn kein Wassernotstand herrscht, wäre es gut, Wasser aus den Entsalzungsanlagen zuzukaufen. So könnte sich das Grundwasser erholen. Vielen Gemeinden ist das zu teuer“, sagt García. 1.000 Liter aus dem Acuífero kosten zwischen 60 bis 80 Cent, das entsalzte Wasser 1,20 bis 1,30 Euro. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es. „Beim Klima wechseln sich feuchte und trockene Phasen alle fünf, sechs Jahre ab. Theoretisch müsste es bald wieder eine feuchte Phase geben“, so García.

