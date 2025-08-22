Trockenheit auf Mallorca: Esporles schränkt die Wassernutzung ein

Die Trockenheit auf Mallorca spitzt sich zu: Nun hat das Rathaus von Esporles eine Gemeindeverordnung mit dringenden Maßnahmen verabschiedet, um dem fehlendem Regen und dem steigendem Wasserverbrauch der Gemeinde etwas entgegenzusetzen.

Bereits seit April hat die Gemeinde Informationskampagnen durchgeführt, um die Bürger dafür zu sensibilisieren, dass es notwendig ist, den Wasserverbrauch zu senken. Trotzdem seien die Reserven in den vergangenen Tagen drastisch gesunken.

Bürger müssen Abstriche bei Gärten und Pools machen

Um die Wasserversorgung für den privaten Verbrauch und die Hygiene zu gewährleisten, verbietet die Verordnung nun die Nutzung von Trinkwasser aus dem Gemeindenetz für folgende Zwecke:

Das Bewässern von privaten Gärten, Feldern, Bäumen, Grünflächen und Sportanlagen (außer mit aufbereitetem Wasser).

von privaten Gärten, Feldern, Bäumen, Grünflächen und Sportanlagen (außer mit aufbereitetem Wasser). Das Reinigen von privaten Straßen, Terrassen, Innenhöfen oder Ähnlichem (außer mit aufbereitetem Wasser).

von privaten Straßen, Terrassen, Innenhöfen oder Ähnlichem (außer mit aufbereitetem Wasser). Das (Nach-)Füllen von privaten Pools.

von privaten Pools. Jede andere Wassernutzung zu dekorativen, spielerischen oder freizeitlichen Zwecken.

Diese Maßnahmen, die bisher in den Siedlungen Ses Rotgetes und "Jardín de Flores" galten, betreffen nun die gesamte Gemeinde. Sie gelten bis auf Weiteres und können je nach Entwicklung der Lage bei den Wasserreserven ausgeweitet werden. Bei Bedarf können sogar temporäre Versorgungssperren eingeführt werden. Das Rathaus von Esporles ruft alle Bürger zur Zusammenarbeit auf, um die grundlegende Wasserversorgung für alle zu sichern. /bro