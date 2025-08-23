Gemischte Reaktionen auf Online-Reservierungssysteme für Strandliegen und -schirme: Diese beliebten Strände sind betroffen
Die Gemeinde Calvià testet derzeit für einen Großteil ihrer Strände ein digitales Buchungssystem. In Norden gab es schon Beschwerden
Schon ab Mitte September 2025 sollen Strandgäste in der Gemeinde Calvià ihre Liegen und Sonnenschirme über ein neues Online-Buchungssystem reservieren können. Wie ein Sprecher des Rathauses auf MZ-Anfrage bekanntgab, gebe es die Plattform zwar schon (https://reservahamaca.calvia.com/), sombrillas und hamacas kann man derzeit allerdings noch nicht reservieren. Im Norden der Insel, in Port d'Alcúdia, gibt es seit dem vergangenen Sommer ein ähnliches System – das schon für Beschwerden unter den Strandgästen gesorgt hat.
Test des neuen Buchungssystems von Calvià
Die MZ hat die Plattform der Gemeinde Calvià getestet. Derzeit kann man am Wunschstrand, zum Beispiel in der Zone 2 am Palmira-Strand in Peguera, im August schon einzelne Tage anwählen. Im nachfolgenden Schritt können Nutzer zudem auswählen, ob sie dort balinesische Betten inklusive Matratze oder die klassischen Liegen und Sonnenschirme buchen wollen, und auch deren genauen Ort anwählen. Auch verschiedene Extras kann man dann noch hinzufügen. Beim Beispielstrand stehen etwa Safes oder auch Handtücher zur Verfügung. Auch muss man angeben, ob man Liegen, Sonnenschirme und Co. nur für den Vormittag, den Nachmittag oder den ganzen Tag mieten will.
Den "gestor de playas" kann man oben rechts auch auf Deutsch stellen. Der MZ-Test zeigt jedoch, dass nicht alles (richtig) übersetzt wurde. Statt "Liegen" liest man etwa "Hängematten". Andere Wörter wie "toalla / towel" wurden erst gar nicht übersetzt.
Statt bar soll dank der Plattform künftig online gezahlt werden. Beim MZ-Test kommt es allerdings erst gar nicht so weit: Die ausgewählten Objekte stünden im angegebenen Zeitraum nicht zur Verfügung, heißt es in einer Fehlermeldung. Vonseiten der Gemeinde sagte man der MZ, man wolle die auslaufende Sommersaison nutzen, um Tests zu machen. So könne man in der Saison 2026 voll mit dem neuen Buchungssystem durchstarten.
An diesen Stränden wird das neue Buchungssystem verfügbar sein
Die bei Deutschen besonders beliebte Gemeinde im Südwesten verfügt über viele Strände. Das Buchungssystem wird für folgende Strände mit Sonnenschirm- und Liegenverleih verfügbar sein:
Peguera:
- Playa Palmira
- Playa Torà
- Playa Romana
Santa Ponça:
- Hauptstrand des Ortes
Portals Vells:
- Cala Portals Vells
Cala Vinyes:
- Cala Vinyes
Magaluf:
- Playa de Magaluf
Palmanova:
- Playa Son Maties
- Playa Palmanova
- Platja Es Carregador
Portals Nous:
- Platja de L'Oratori
- Cala Portals Nous
Ses Illetes:
- Cala Xinxell
- Cala Comtessa
An einigen der Strände kann man, heißt es im Rathaus, auch im November noch Liegen und Sonnenschirme mieten und die Rettungsschwimmer sind im Einsatz.
So sind die Reaktionen auf das Buchungssystem in Peguera
In der Facebook-Gruppe "Paguera - Restaurants, Discos, Bars und Ausflugstips" gab es schon erste Reaktionen auf das geplante Buchungssystem.
- "Ich finde das schon sehr cool, dass man sich die Liegen jetzt sogar online reservieren kann", schreibt etwa Steven Gnade.
- "Wir sind ab 12.9. da. Bin mal gespannt", schreibt Doreen Wetzel.
- "Auch nicht schlecht. Wenn alles geordnet ist", findet Norbert Schmitz.
- "Es gibt so viele Menschen, gerade ältere, die mit Social Media und Handys nichts zu tun haben. Falls der Verleih nur noch online vonstattengeht, wär das für sie ein Problem", so Holger Bombien zur MZ. Der Gastronom selbst liege "nur im Sand", habe noch nie eine der Liegen benutzt.
Port d'Alcúdia als Vorreiter
Ein Ort auf Mallorca hat bereits ein digitales Reservierungssystem. Schon seit dem vergangenen Sommer kann man in Port d'Alcúdia Liegen und Schirme digital reservieren. Beim MZ-Test der Plattform am Samstagmittag (23.8.) heißt es allerdings, sie sei nur zwischen 18 und 6 Uhr verfügbar. Ein weiteres Manko: Die Mindestdauer der Reservierungen soll, wie mehrere Medien berichten, bei vier Tagen liegen.
Unmut hat es zuletzt zudem darüber gegeben, dass einiges Hotels in der Zone die Liegen und Schirme in den vordersten Reihen für ihre Gäste reserviert haben und sie an sie weitervermittelt haben sollen. Für andere Urlauber oder solche, die sich spontan am Strand niederlassen wollen, seien die besten Plätze, wie etwa auch die Bild-Zeitung berichtet, damit schon weg.
