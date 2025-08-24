Sepia, Pulpo und Calamares: Welche Kopffüßer es auf Mallorca im Meer und auf dem Fischmarkt gibt

Pulpo, calamar oder sepia? Viele Deutsche kennen wohl die feinen Unterschiede zwischen den Kopffüßern nicht, die in den Gewässern der Balearen schwimmen und die hierzulande verzehrt werden. Fernando Ángel Fernández-Álvarez arbeitet am Meeresforschungsinstitut IEO in Gijón und ist auf Kopffüßer spezialisiert. Mithilfe seiner Expertise und der des Fischhändlers Pep Cunill von Peixos Teresa auf dem Mercat de l’Olivar erklären wir, welchen heimischen Arten Sie auf dem Fischmarkt begegnen werden und was Sie beim Einkauf beachten sollten.

Fernández-Álvarez unterteilt die kommerziell genutzten Arten zunächst in zwei große Gruppen: die zehnarmigen Tintenfische und ihre Schwestergruppe, die achtarmigen Tintenfische. Ihnen gemein ist: Kopffüßer sind fast ausnahmslos Räuber, zugleich aber Beute für größere Fische, Vögel und Meeressäuger – und auch bei den Menschen heiß begehrt.

Krake (pulpo, octopus vulgaris)

Der gewöhnliche Krake (Octopus vulgaris) ist wohl am leichtesten zu erkennen. „Kraken haben Arme, keine Tentakel. Das ist ein offensichtlicher Unterschied zu den Sepien und Kalmaren“, sagt Fernández-Álvarez. Auch die Saugnäpfe seien sehr unterschiedlich: Dem pulpo dienen sie unter anderem zum Greifen, die Arme selbst zur Fortbewegung. Die meisten Kraken sind Grundbewohner, verstecken sich gerne und gehen auch dort auf Beutefang. Somit besteht der Großteil ihrer Nahrung aus Krebstieren (Krabben und Hummerartigem) und Weichtieren (Muscheln und Schnecken), wobei sie auch Fischen nicht abgeneigt sind. Wie alle Kopffüßer haben sie Papageienschnabel-artige Kiefer.

Dass gerade nur sehr wenig lokal gefangener pulpo auf dem Markt zu finden ist, verwundert nicht, denn: Im Winter und im Frühling ist die beste Zeit, sie zu erhaschen. Fernández-Álvarez rät bei Kopffüßern stets zum Kauf heimischer Ware aus handwerklicher Fischerei. „Beachten Sie die beigelegten Informationen und haken Sie beim Fischhändler Ihres Vertrauens nach“, betont der Biologe. Pep Cunill von Peixos Teresa empfiehlt im Sommer eher das Kraken-Fasten. In ein paar Monaten gebe es wieder die Chance, pulpo gekocht zu verzehren, nach dem Kochen auf die plancha zu legen, ihn a la gallega zu probieren oder auf mallorquinische Art mit Zwiebeln zuzubereiten (pop amb ceba).

Ein junger Krake (Octopus vulgaris). / IEO

Gewöhnlicher Tintenfisch (sepia officinalis)

Die Sepien (Sepiida) oder Echten Tintenfische gehören zu den zehnarmigen Tintenfischen. Sie haben jeweils acht Arme und dazu zwei verlängerte Tentakel. Die Arme der Zehnarmigen sind am Rand durch Hornringe verstärkt, in einzelnen Gruppen können diese Saugnapfringe weiter zu Haken umgebildet sein, die sich in die Beute versenken lassen. Sie jagen im Schwimmen, daher gehören auch mehr Fische auf ihren Speiseplan als bei den Kraken. Sepien sind Lauerjäger, verstecken ihre Tentakel in Ruhestellung zwischen den restlichen Armen und können sie bei der Jagd vorschnellen lassen, um Beutetiere wie Fische oder Garnelen blitzartig zu greifen.

Der Gewöhnliche Tintenfisch (Sepia officinalis) wird bis 49 Zentimeter lang und bis zu vier Kilogramm schwer. Echte Tintenfische haben einen zarten Flossensaum an ihrem Mantel, der wiederum breiter ist als bei den Kalmaren. Zudem haben sie eine innere kalkige Schale, die man als Schulp bezeichnet. „Sie brauchen das als Auftriebkörper, der die Höhe reguliert, in der sie schwimmen wollen“, erklärt Fernández-Álvarez. Rund um Mallorca werden die in Bodennähe und flachen Gewässern lebenden Tiere mit Stellnetzen gefischt. Hochsaison dafür ist im Frühling, weshalb sie bei traditionellen Ostergerichten nicht fehlen dürfen. Ansonsten werden sie a la plancha oder in Paella, anderen Reisgerichten und für pica-pica geschätzt. Sie sind wesentlich günstiger zu haben als lokaler Kalmar.

Eine sepia officinalis. / JORGE HERNÁNDEZ UCERA

Kurzflossenkalmar (pota, Illex coindetii)

Die keilförmigen Kalmare sind nicht weniger „echte“ Tintenfische als die Sepien, sie zählen ebenfalls zu den zehnarmigen Tintenfischen. Anstatt des großen Schulps haben Kalmare einen schmalen Gehäuserest (Gladius). Auf Mallorca werden Sie vor allem zwei lokal gefischte Arten finden – eine davon ist der Mittelmeer-Kurzflossenkalmar (Illex coindetii), der unter dem Namen pota gehandelt wird. Ein Erkennungsmerkmal: „Seine Flosse hat die Form einer Pfeilspitze und bedeckt nur einen kleinen Teil des Mantels“, erklärt Fernández-Álvarez. Generell sind die Flossen bei Kalmaren muskulöser, weil diese die ganze Zeit schwimmen müssen und sich nicht so leicht treiben lassen können wie die Sepien.

Die pota gehört zu den Nacktaugenkalmaren (Oegopsida), die so heißen, weil sie ihre Augen nicht mit einer Hornhaut verschließen können. Laut Fernández-Álvarez gibt es rund 25 Arten von Kurzflossenkalmaren weltweit, wobei nur wenige davon gezielt gefischt würden. „Sie landen mit im Netz, wenn die Fischer auf andere Arten aus sind“, so der Kopffüßer-Experte. Ein Boot mit einem Schleppnetz fische etwa Seehecht (merluza) und erwische dabei auch Kalmare, die ebenfalls als Ressource genutzt und verkauft werden. Im Mittelmeer sei von vier Arten aber nur lllex coindetii für die Fischerei relevant: Diese Art halte sich vor allem tagsüber nahe dem Meeresboden auf und lande daher häufig in den Schleppnetzen. Aus kulinarischer Sicht eignet sich wohl jeder Kalmar gut für die Zubereitung a la plancha oder in Ringen – dünn paniert (a la andaluza) oder in Teig getunkt und frittiert (a la romana).

Ein Kurzflossenkalmar (Illex coindetii) / Elisabeth Cuesta-Torralvo

Gemeiner Kalmar (calamar común, loligo vulgaris)

Der Gemeine Kalmar (Loligo vulgaris) lebt in Küstengewässern und gehört, im Gegensatz zum Kurzflossenkalmar, zu den Schließaugenkalmaren (Myopsida). Er hat also Lider, mit denen er die Augen vor dem Kontakt mit dem Meerwasser verschließen kann. Seine lappenartigen Flossen bedecken außerdem seitlich einen Großteil des Mantels. Aktuell bekommt man ihn preiswert auf dem Markt, denn im Sommer und im Herbst ist laut Fischhändler Pep Cunill die beste Zeit dafür.

Hier sollte man aber genau hinschauen, was in den Einkaufskorb wandert: Am teuersten, aber auch am besten ist der lokal gefischte calamar de potera: Bei dieser aufwendigen Fangmethode werden die Tiere einzeln geangelt, das zarte Fleisch bleibt unverletzt und ist sandfrei – und hat somit eine bessere Qualität als beim calamar de arrastre, also dem mit Schleppnetzen gefischten Kalmar. Die traditionelle, handwerkliche Fischerei ist außerdem nachhaltiger, weil sie den Meeresboden nicht schädigt und kein unerwünschter Beifang entsteht.

Auf dem Fischmarkt gibt es den Gemeinen Kalmar derzeit in fast allen Größen. Wer sehr kleine Kalmare (chipirones) mag, sollte wissen: Wenn es sich dabei um junge Exemplare von Loligo vulgaris und nicht um Kalmare aus Südostasien handelt, könnte es sein, dass diese sich vor dem Fang noch nicht fortgepflanzt haben. „Eine lokale Alternative ist puntilla (Kleiner Kalmar, Alloteuthis subulata oder Alloteuthis media)“, sagt Fernández-Álvarez. „Dieser Kalmar hat die Größe eines chipirón und wächst nicht weiter. Der Nachteil: Es gibt ihn nur aus Schleppnetzfischerei.“

Der Gemeine Kalmar (Loligo vulgaris). / Elisabeth Cuesta-Torralvo

