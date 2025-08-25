Potenzieller Romantiker und "Mini-Cthulhu": Zwei kuriose Geschöpfe, die im Meer vor Mallorca schwimmen

Dem Biologen Fernando Ángel Fernández-Álvarez blutet das Herz, wenn beim Thema Kopffüßer nur jene im Fokus stehen, die gegessen werden: „Die Diversität ist viel größer und wird zu wenig wertgeschätzt“, sagt er. So gebe es einige Arten, die entfernt von den Küsten der Balearen im offenen Meer leben, und die wir kaum jemals im Supermarkt antreffen dürften. Doch spannend sind sie allemal.

Als Beispiel nennt Fernández-Álvarez den außerordentlich großen Rhomben-Kalmar (Thysanoteuthis rhombus). Auf Spanisch hat er den wohlklingenden Namen calamar diamante. In Japan wird er kommerziell gefischt, hierzulande nicht. „Diese Art ist vermutlich recht häufig im Mittelmeer, aber aufgrund ihrer Lebensweise fern von der Küste begegnen wir ihr nur sehr selten“, so der Experte vom IEO. Der Rhomben-Kalmar ist ein Nacktaugenkalmar und Hochwasser-Bewohner. Seine gallertartigen Schläuche mit Eiern sind spiralförmig und haben eine rosa-violette Farbe.

Der womöglich einzige monogame Kalmar

„Sehr kurios bei diesem Kalmar ist: Man vermutet, dass dies die einzige Art ist, bei der ein Paar lebenslang zusammenbleibt“, sagt Fernández-Álvarez. Kopffüßer hätten in der Regel ein promiskuitives Fortpflanzungsverhalten. Kalmare paaren sich meist in großen Schwärmen. Beim calamar diamante ist die Treue zwar noch nicht vollends belegt, doch man habe in verschiedenen Lebensphasen immer wieder Gruppen mit Paaren von je einem Männchen und einem Weibchen zusammen beobachtet.

Ein 18-Millimeter-Monsterchen

Eine andere, sehr rätselhafte Art ist 2021 im Südosten von Ibiza entdeckt und erstmals beschrieben worden: Stoloteuthis cthulhui. „Man weiß sehr wenig über ihn und hat ihn erst selten im Mittelmeer zu Gesicht bekommen“, sagt der Wissenschaftler. Der auf Spanisch globito de Cthulhu getaufte Kopffüßer gehört zu den eng mit den Sepien verwandten Zwergtintenfischen (Sepiolidae) und hat nur einen 18 Millimeter langen Mantel. „Er ist sehr klein und sehr cool“, erklärt der Biologe.

Seinen Namen erhielt der Zwerg als Hommage an das tentakelige Wesen Cthulhu aus der Feder des US-amerikanischen Schriftstellers H. P. Lovecraft. Denn das Geschöpf aus der Horrorliteratur erinnert optisch ein wenig an diesen und auch andere Vertreter der Gattung Stoloteuthis – die aufgrund ihrer großen Flossen aber auch den weniger furchterregenden Namen Schmetterlingstintenfische haben.

Stoloteuthis cthulhui. / IEO

