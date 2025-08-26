"Zeichen dafür, dass es Veränderungen im Meer gibt": Blauer Drache taucht vor Mallorca auf

Die Entdeckung eines sogenannten „Blauen Drachen“ (wissenschaftlich Glaucus atlanticus) an der Küste von Mallorca sorgt für Aufsehen. Das bizarre, gerade einmal vier Zentimeter lange Meerestier mit leuchtend blauer Färbung war hier seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr gesichtet worden. Entdeckt wurde das Exemplar Ende des Frühjahrs von der Meeresbiologin Gádor Muntaner am Strand von Cala Molins in Cala Sant Vicenç – sie warnt allerdings vor voreiligen Schlüssen rund um die Entdeckung.

In den Wochen nach der ersten Sichtung häuften sich die Beobachtungen des seltenen Tieres – nicht nur auf den Balearen, sondern auch an der Mittelmeerküste des spanischen Festlandes. In der Provinz Alicante wurden am Donnerstag (21.8.) sogar ganze Strände vorsorglich gesperrt.

Nicht anfassen

Trotz seines exotischen Aussehens und der Fähigkeit, giftige Stoffe über die Nahrung in seinem Körper aufzunehmen und zu speichern, geht von dem Tier laut Expertin keine größere Gefahr aus. „Es besteht kein Grund zur Panik. Man sollte es einfach nicht anfassen – das gilt aber grundsätzlich für alle Meereslebewesen. Wir wissen nie genau, wie viel Gift sie in sich tragen, und können ihnen gleichzeitig Schaden zufügen“, betont Muntaner.

Meeresbiologin Gádor Muntaner. / Rafael Fernández

Es sei eher ungewöhnlich, dass sich das Tier, das normalerweise weit draußen im Meer lebt, bis in Küstennähe verirre. Aber: „Strömungen können es ans Ufer treiben.“ Es handelt sich beim Blauen Drachen übrigens nicht um eine Qualle, sondern um eine Seeschnecke.

Normalerweise eher im Atlantik

Sein Erscheinungsbild erinnert mitunter an einen Mini-Drachen oder gar an eine Fantasiefigur aus einem Videospiel – dennoch, so Muntaner, sollte man sich nicht von der Exotik täuschen lassen. Die Sichtung am Strand Cala Molins sei weder „gut“ noch „schlecht“, sondern ein Hinweis auf tiefgreifende Veränderungen im Ökosystem Meer: „Das erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Spuren möglichst klein zu halten – weniger Verschmutzung, weniger Eingriffe in das Leben unter Wasser.“

Der Glaucus atlanticus ist vor allem im Atlantik heimisch und wird regelmäßig vor den Kanarischen Inseln gesichtet. Seine Ankunft im Mittelmeer sei daher nicht völlig überraschend, erklärt Muntaner: „Die Atlantikströmungen dringen über die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer vor. Der Blaue Drache kommt also nicht aus weiter Ferne.“

Viele Segelquallen ziehen blaue Drachen nach sich

Ein möglicher Grund für sein verstärktes Auftreten in diesem Jahr könnte die massive Vermehrung seiner bevorzugten Nahrungsquelle sein – der ebenfalls giftigen Segelqualle Velella velella, die im Frühling in großen Mengen an den Stränden von Sóller auftauchte. „Im April und Mai gab es eine regelrechte Plage dieser Art. Der Blaue Drache ernährt sich davon – also liegt es nahe, dass bei reichlich Futter auch mehr Exemplare des Blauen Drachen auftauchen.“

Trotz allem ist über das Tier noch wenig bekannt. Als Lebewesen ohne eigene Fortbewegungsmöglichkeiten ist es vollständig auf Meeresströmungen angewiesen. Eindeutige wissenschaftliche Schlüsse lassen sich laut Muntaner aus Einzelfunden nicht ziehen: „Wir bräuchten dafür Daten aus vielen Jahren.“

Berührungen können zu Erbrechen oder allergischen Reaktionen führen

Was jedoch als sicher gilt: Die Lebensbedingungen im Mittelmeer verändern sich. Steigende Wassertemperaturen, veränderte Strömungsverhältnisse, Umweltverschmutzung und Küstenerosion beeinflussen die jahreszeitliche Verbreitung vieler Arten.

Auch wenn der Glaucus atlanticus nur selten Badestrände erreicht, können seine Berührungen unangenehme Folgen haben: Übelkeit, Schmerzen, Erbrechen, Schwellungen oder allergische Reaktionen – tödlich ist sein Gift aber für den Menschen nicht.

