Sa Coma ändert Müllabholung: Deutscher Anwohner beklagt seither Rattenplage

Deutsche Teilzeitresidenten in Sa Coma an der Ostküste von Mallorca beklagen sich über eine regelrechte Rattenplage, die den Ort heimsucht, seit die Müllabholung umgestellt wurde. Seit Dezember 2024 gibt es keine Müllcontainer mehr im Ort. Stattdessen wurde die Haustürabholung gestartet, was dazu führt, dass die Mülltüten nun auf der Straße abgelegt werden. MZ-Leser Klaus Kronewitz hat sich gemeldet und ein Video mitgeschickt, in dem zu sehen ist, wie zahlreiche Ratten immer wieder aus Löchern in der Straße kommen und um dort abgestellte Mülltüten umherschawenzeln.

Kronewitz schreibt dazu: "Wie Ihnen sicher bekannt ist, hat Sa Coma die Müllcontainer abgeschafft. Stattdessen soll man den Müll in Tüten direkt auf dem Bürgersteig deponieren. Der Grund sei eine drastische Einsparung. Das ist aber ein Trugschluss, denn durch die Rattenplage und den bestialischen Gestank leidet nicht nur der Tourismus, sondern auch die Kosten werden auf Sicht steigen, da immer öfter der Kammerjäger beauftragt werden muss."

Schon mehrfach mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen

Die Ratten seien inzwischen jeden Tag da und es würden immer mehr. Die Zustände seien inzwischen nicht mehr tragbar. Kronewitz ist Eigentümer eines Apartments in einer Wohnanlage in der Avinguda de les Palmeres und hat berichtet, dass die Verwaltung der Anlage auf Anregung weiterer Eigentümer inzwischen mehrfach ergebnislos bei der zuständigen Gemeindeverwaltung in Sant Llorenç des Cardassar vorgesprochen hat. Auch in der Eigentümerversammlung werde das Problem inzwischen thematisiert.

Kronewitz und die anderen Eigentümer wünschen sich eine Rückkehr zum alten System der Müllabholung mit Containern. "Oder wenn das nicht möglich ist, eine andere Lösung, um die Rattenpopulation in den Griff zu bekommen. Wir wollen ja kooperieren." Die Ratten seien erst seit der Umstellung der Müllabholung aufgetaucht, davor habe es kaum Sichtungen gegeben.

Problem Teilzeitresidenten und Urlauber

Ein großes Problem sei die hohe Zahl der Teilzeitresidenten und Urlauber in Ferienwohnungen, die ihren Müll am Abreisetag auf die Straße stellen müssten - auch wenn an diesem oder den Tagen darauf dieser Müll gar nicht abgeholt werde. Stehe der Müll dann tagelang auf der Straße, ziehe er die Ratten an, sagt Kronewitz.

Im Rathaus von Sant Llorenç ist man sich des Problems bewusst. Die zuständige Sachbearbeiterin für die Müllabholung erklärt der MZ aber, dass die Rattenplage nicht vorrangig am Müll liege, sondern daran, dass es in der Gegend viele Futterstellen für Katzen gebe. "Die Leute geben den Katzen Nahrung, die sich dann aber häufig die Ratten holen. Das Futter lockt die Tiere an."

Im Oktober erste Maßnahmen geplant

Die Gemeinde führe regelmäßig Kontrollen durch und werde ab Oktober mit einer neuen Firma auch die Rattenplage in Angriff nehmen. Gerade sei der Vertrag mit der alten Firma ausgelaufen, die neue müsse nun erst die Arbeit aufnehmen.

Man müsse auch bedenken, so die Sachbearbeiterin, dass Sa Coma kein geschlossener Ortskern sei, sondern es nach wie vor viele Brachflächen und Felder neben bewohnten Gebieten gebe. "Das ist nun mal auch ein natürlicher Lebensraum für Ratten, die gehören an solchen Orten einfach dazu." Eine Rückkehr zum alten Recyclingsystem mit Containern werde es in absehbarer Zeit auf jeden Fall nicht geben. Dafür funktioniere die neue Methode viel zu gut, die Recyclingquoten seien deutlich nach oben gegangen.

Vielleicht doch Container für die Anlage?

Für Klaus Kronewitz und die anderen Anwohner ist das ein schwacher Trost. "Aus meiner Sicht geht es nicht komplett ohne Container, in unserer Anlage gibt es 130 Wohnungen, da sollte doch eine Ausnahme möglich sein." Er will gemeinsam mit den anderen Eigentümern und der Verwaltung der Wohnanlage im Rathaus insistieren, um eine andere Lösung zu erreichen.

Abonnieren, um zu lesen