Toter Hai an Strand auf Mallorca angespült

Ein toter Hai ist auf Mallorca angespült worden: Der Vorfall ereignete sich am frühen Freitagabend (29.8.) am Stadtstrand von Palma, Can Pere Antoni. Laut einem Bericht des "Diario de Mallorca" sorgte das Tier, das ein großes Maul hatte, für großes Interesse unter den Strandgästen. Viele Menschen näherten sich dem Hai, um ihn aus der Nähe zu betrachten.

Gegenüber der MZ erklärte ein Mitarbeiter der Fundación Palma Aquarium, die sich um verletzte und tote Tiere im Meer kümmert, dass er derzeit noch nicht sagen könne, um welche Art von Hai es sich gehandelt habe. "Wir wurden zwar am Abend verständigt, aber es war dann schon dunkel und wir hätten das Tier wohl nicht mehr gefunden", erklärte der Mitarbeiter. Denn die Wellen, die das tote Tier ans Ufer gespült hatten, trugen nach kurzer Zeit den Hai wieder hinaus aufs Meer.

Vielleicht wird der Hai erneut angespült

Es sei denkbar, dass der Hai am Wochenende erneut ans Ufer gespült werde, erklärte der Mitarbeiter der Stiftung des Palma Aquarium. Das könne sowohl erneut am Stadtstrand passieren als auch an einem anderen Strand in der Nähe.

Wer den toten Hai sehe, solle unverzüglich die Notrufnummer 112 anrufen, heißt es von der Fundación Palma Aquarium. Die Rettungsleitstelle verständigt dann die Stiftung, die mit ihren Mitarbeitern zum Fundort des Tieres ausrückt. Es sei wichtig, die toten Tiere zu untersuchen, erklärt der Mitarbeiter weiter. Denn durch die Ermittlung der Todesursache ließen sich interessante Erkenntnisse gewinnen.

Bisher keine Hai-Attacken

Auf Mallorca werden häufiger Haie in Ufernähe gesichtet. Meist handelt es sich um Blauhaie, die alt oder krank sind und sich an den Strand verirren. Attacken durch Haie sind auf Mallorca bislang keine bekannt.

In den vergangenen Jahren haben an den Stränden allenfalls kleinere Fische zugebissen und auch für kleinere Verletzungen gesorgt. Für Aufregung sorgte im Juli eine Attacke eines Fisches an der Playa de Palma, der einer 85-jährigen italienischen Urlauberin eine klaffende Fleischwunde am Bein verpasste.