Wassermangel: Sóller verhängt weitreichende Einschränkungen für die Bevölkerung
Autos und Boote dürfen nicht mehr gewaschen und Pools nicht mehr befüllt werden
Die Gemeinde Sóller im Westen von Mallorca hat am Freitag (29.8.) eine Reihe von Maßnahmen im Kampf gegen die Wasserknappheit beschlossen. Damit folgt sie anderen Orten wie Esporles und dem Gemeindezusammenschluss des Pla im Inselinneren, wo bereits Dürrealarm ausgerufen wurde.
Per Erlass aus dem Rathauas wurden zahlreiche Aktivitäten untersagt, um die Versorgung mit Trinkwasser zu sichern. Verboten sind ab sofort unter anderem:
- das Befüllen privater und öffentlicher Schwimmbäder mit Leitungswasser
- das Gießen von Gärten, Grünflächen und Gemüsegärten
- das Waschen von Autos, Booten, Terrassen, Fassaden und Straßen – außer aus hygienischen oder Sicherheitsgründen
Touristische Betriebe und Geschäfte werden aufgefordert, Wassersparsysteme zu installieren und ihre Kunden zum bewussten Umgang mit Wasser zu sensibilisieren.
Schwimmbäder geschlossen, Strandduschen abgestellt
Zudem hat die Gemeinde das Bewässern von Sportanlagen und die Straßenreinigung mit Wasser eingestellt, öffentliche Strandduschen abgestellt und die kommunalen Schwimmbäder bis auf Weiteres geschlossen.
Bürgermeister Miquel Nadal Vaquer appelliert an die Bevölkerung, selbst aktiv Wasser zu sparen – beispielsweise durch kurze Duschen, das Abschalten des Wasserhahns beim Zähneputzen sowie die Nutzung von Spül- und Waschmaschinen nur bei voller Beladung. Auch sollen Wasserlecks umgehend gemeldet werden.
Die Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf Weiteres. Aus dem Rathaus heißt es, dass es sich um zwingend einzuhaltende Mindestmaßnahmen handelt. Sollten sie nicht ausreichen und keine Regenfälle eintreten, könnten weitere Verschärfungen folgen. /jk
