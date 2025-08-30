Woher stammt die schwere Verletzung? Experten untersuchen toten Hai

Nachdem am Freitagabend (29.8.) ein toter Hai am beliebten Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma angespült worden war, haben Spezialisten der Stiftung Fundación Palma Aquarium den Kadaver am Samstag geborgen und ins Aquarium gebracht. Dort soll das tote Tier nun eingehender untersucht werden.

Die Fachleute wollen unter anderem Art, Größe und Geschlecht des Tieres bestimmen sowie der Frage nachgehen, was die auffällige, tiefe Wunde am Körper des Hais verursacht haben könnte.

Wer oder was hat die Verletzung verursacht?

Die Experten hoffen darauf, Hinweise auf den Zustand des Hais vor seinem Tod zu erhalten – insbesondere, ob die Verletzung durch ein anderes Raubtier im Meer oder durch äußere Einflüsse hervorgerufen wurde. Erste Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Der Vorfall gilt als ungewöhnlich für die Küstengewässer rund um Palma.

Der Hai war am frühen Freitagabend am Stadtstrand von Palma entdeckt worden. Wie ein Mitarbeiter der Fundación des Palma Aquarium der MZ erklärte, wurde der tote Hai allerdings noch einmal ins Meer gespült, bevor er dann offenbar am Samstag endgültig an den Strand gespült wurde. /jk