Toter Grauhai mit schwerer Verletzung auf Mallorca angespült: Jetzt gibt es erste Erkenntnisse

Nach dem Fund eines toten Hais an einem Strand auf Mallorca am Freitagabend (29.8.) haben Spezialisten der Fundación Palma Aquarium nun die ersten Erkenntnisse über den Tod des Tieres gewonnen. Am Samstag war das Tier am Morgen erneut am Strand von Can Pere Antoni in Palma angespült worden, nachdem der starke Wellengang den Kadaver zwischenzeitlich wieder ins Meer gespült hatte. Experten machten sich am Samstag daran, das tote Tier zu untersuchen.

Bei dem toten Exemplar handelt es sich demnach um einen weiblichen Stumpfnasen-Sechskiemerhai (Hexanchus griseus), auch als Grauhai bekannt. Der mehr als vier Meter lange Hai starb laut dem Expertenteam des Aquariums infolge eines Eingriffs durch Fischer. Das Tier war bereits stark verwest und wies eine auffällige Verletzung am Nacken auf, die laut Deborah Morrison, Direktorin der Stiftung des Palma Aquarium, „wie ein Hieb mit einer Axt“ aussieht.

Gezielte Schlagverletzung

Was für Laien wie ein Biss aussehe, sei in Wirklichkeit eine gezielte Schlagverletzung. Vermutlich geriet der Hai versehentlich in ein Fischernetz. Aufgrund seiner Größe und fehlender technischer Möglichkeiten, ihn aus dem Wasser zu holen, hätten die Fischer das Tier möglicherweise attackiert, um es loszuwerden.

„Der Hai war bereits seit längerer Zeit tot – der Zustand der Verwesung ist fortgeschritten“, erklärt Morrison, die auch die Abteilung für Naturschutz im Palma Aquarium leitet. Bereits 2019 wurde in Puerto Portals ein ähnlich trauriger Fund gemacht: Auch damals handelte es sich um einen weiblichen Grauhai, dessen Wirbelsäule durchtrennt und Körper mit Schnittwunden übersät war.

Ein Bewohner der Tiefsee

Der Grauhai ist ein Tiefseebewohner, der in über 1.000 Metern Tiefe lebt – Sichtungen an der Oberfläche sind äußerst selten und meist nur durch den Einsatz von Unterwasserkameras möglich. Obwohl die Art nicht unter Schutz steht, zählt sie zu den faszinierenden Urzeitbewohnern der Ozeane. Hier können Sie mehr zu dem Tier nachlesen.

„Manchmal steigen diese Tiere nachts zur Oberfläche auf, um zu fressen“, erklärt Morrison. Der Hai gilt als Aasfresser. Charakteristisch ist neben seiner imposanten Größe auch die Anzahl der Kiemen – sechs an der Zahl, was ihn zu einem sehr ursprünglichen Vertreter der Haie macht. „Je mehr Kiemen ein Hai hat, desto älter ist seine evolutionäre Linie“, so die Expertin. Tatsächlich existieren Haie bereits seit den Zeiten vor den Dinosauriern.

Der Grauhai kann bis zu fünf Meter lang und 300 Kilogramm schwer werden. Besonders bemerkenswert ist die Fruchtbarkeit der Weibchen: Sie können bis zu 100 Embryonen in sich tragen, die bei der Geburt bereits rund 40 Zentimeter groß sind.

Abonnieren, um zu lesen